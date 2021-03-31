/625198/آخر-مستجدات-أزمة-سد-النهضة-اليوم-الأربعاء-31-3-2021

أعلن ماركوس تيكلي ريكى، السفير الإثيوبي في القاهرة، أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان في القريب العاجل، ليتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.

دوت الخليج يرصد آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي لايزال الشغل الشاغل لمواطني دول المصب منذ فترة وحتى الآن.

أزمة سد النهضة

وتابع ريكي، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر السفارة الإثيوبية، قائلًا: “لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميًا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط”.

وأكد السفير الإثيوبي في القاهرة، أن أديس أبابا دائمًا تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس في المؤتمر الصحفي العالمي بهيئة قناة السويس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

ولفت السفير الإثيوبي، إلى أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة لمصر، وأن إثيوبيا منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مؤكدة أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب.

ملء سد النهضة

وأوضح، أنه من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق ومستعدون لذلك، مضيفاً أنه كان هدفنا ملء السد خلال 3 سنوات، قائلًا: “لكن وافقنا على الملء خلال مدة تتراوح بين 5 لـ7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب، مشدداً على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية، ونركز على المفاوضات في الوقت الراهن”.

تصريحات السيسي حول أزمة سد النهضة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال عن أزمة سد النهضة إن مصر الآن في معركة تفاوض: “كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع”.

وأضاف السيسي: “إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وسد النهضة..إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هدددنا، حوارنا دائماً رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر”.