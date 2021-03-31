/625199/المريخ-السوداني-سنتعامل-مع-الأهلي-بالمثل-في-اللقاء-القادم

أكد المتحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني، أن حضور الجماهير لن يتجاوز 1000 مشجع في المباراة التي تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني.

وقال متحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني : "سيكون هناك عدد محدد لن يتجاوز 1000مشجع في المباراة التي تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني، بينما نسعي لمصالحة الجماهير برغم من أن المارد الأحمر هو الأقوي في إفريقيا”.

وأختتم حديثة قائلاً:” سنتعامل مع بعثة الأهلي بالمثل كما فعلوه في القاهرة يوجد المقابل ، وإن شاء الله سنقدم لهم الخدمات ونحملهم على كفوف الراحة".

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وصلت منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

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قائمة الأهلي

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.