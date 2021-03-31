/625199/المريخ-السوداني-سنتعامل-مع-الأهلي-بالمثل-في-اللقاء-القادم
أكد المتحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني، أن حضور الجماهير لن يتجاوز 1000 مشجع في المباراة التي تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني.
وقال متحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني : "سيكون هناك عدد محدد لن يتجاوز 1000مشجع في المباراة التي تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني، بينما نسعي لمصالحة الجماهير برغم من أن المارد الأحمر هو الأقوي في إفريقيا”.
وأختتم حديثة قائلاً:” سنتعامل مع بعثة الأهلي بالمثل كما فعلوه في القاهرة يوجد المقابل ، وإن شاء الله سنقدم لهم الخدمات ونحملهم على كفوف الراحة".
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وصلت منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان.
ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
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قائمة الأهلي
وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
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