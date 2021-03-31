/625200/حكم-نهائي-في-قضية-مقتل-الصحفية-ميادة-أشرف

أعلنت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مقتل الصحفية ميادة أشرف” بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف وتطور القضية على مدى السنوات الماضية، وصغراتها التي لاتزال تتردد على الألسنة حتى الآن.

قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

قررت المحكمة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، حيث أظهرت التحقيقات، تورط متهم وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف عدد من الأقباط لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

كما اعترف 25 متهمًا فى تحقيقات النيابة العامة، بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

الجدير بالذكر، أن الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف تم تأجيله عدة مرات، حتى تم النطق بالحكم اليوم على المتهم لينال الجزاء الذي يستحقه، وذلك بعدما تم الكشف عن أسرار عديدة حول تلك القضية المشهورة.