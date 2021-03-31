إفريقية النواب تستقبل وفد برلماني غدًا

تعقد لجنة الشؤون الإفريقية، لقاء مع النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له، غدًا الخميس، بناءً علي رغبتهم خلال زيارتهم لمصر.

وكيل النواب يستقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد استقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له اليوم، خلال لقاء وزيارة الوفد لمقر مجلس النواب، والتى بدأت باستقبال وعقد لقاء ثم جولة داخل أروقة مجلس النواب.

ورحب النائب محمد أبو العينين، بالوفد البرلماني، مشيرًا إلي أن التعاون والثنائى بين مصر وأفريقيا، جزء أصيل من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حققت أمس إنجازًا تاريخيًا، بعد أن تم إيقاف السفينه الجانحه، فى نهر النيل، شريان التجارة العالمية في قناة السويس.

وأكد وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، خلال اللقاء أن مصر منذ ٦ سنوات أخذت العزم علي بناء الجمهورية الثانية، والتي تتمثل وتعني الكثير للشعب المصري ولا يٌخفى علي أحد مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في أفريقيا.