- 1/2
- 2/2
تعقد لجنة الشؤون الإفريقية، لقاء مع النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له، غدًا الخميس، بناءً علي رغبتهم خلال زيارتهم لمصر.
وكيل النواب يستقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى
وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد استقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له اليوم، خلال لقاء وزيارة الوفد لمقر مجلس النواب، والتى بدأت باستقبال وعقد لقاء ثم جولة داخل أروقة مجلس النواب.
ورحب النائب محمد أبو العينين، بالوفد البرلماني، مشيرًا إلي أن التعاون والثنائى بين مصر وأفريقيا، جزء أصيل من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حققت أمس إنجازًا تاريخيًا، بعد أن تم إيقاف السفينه الجانحه، فى نهر النيل، شريان التجارة العالمية في قناة السويس.
وأكد وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، خلال اللقاء أن مصر منذ ٦ سنوات أخذت العزم علي بناء الجمهورية الثانية، والتي تتمثل وتعني الكثير للشعب المصري ولا يٌخفى علي أحد مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إفريقية النواب تستقبل وفد برلماني غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.