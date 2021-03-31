ريم مصطفى تتعرض للسخرية بسبب مسلسل الملك.."الفراعنة اتغيروا أوي"

/625203/ريم-مصطفى-تتعرض-للسخرية-بسبب-مسلسل-الملكالفراعنة-اتغيروا-أوي

انتقد العديد من الجماهير والمتابعين الفنانة ريم مصطفى بسبب ظهورها المتناقد مع زمن مسلسل الملك، وذلك بعد عرض “البرومو” الأول للمسلسل الذي يتناول قصة تاريخية من العصر الفرعوني.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور الساخرة على ظهور الفنانة ريم مصطفى في مسلسل الملك، بسبب عدم ملائمة هيئتها مع العصر الفرعوني الذي له طابعه وشكله الفريد والمعروف لدى المصريين.

ريم مصطفى في مرمى الإنتقادات

وقعت الفنانة ريم مصطفى تحت أنياب رواد السوشيال ميديا، لتتصدر موقع التدوينات القصير “تويتر” خلال الساعات الماضية، حيث انتقد الجمهور إطلالة العديد من نجوم الفن المشاركين في مسلسل الملك بطولة الفنان عمرو يوسف، حيث يشارك معه عدد كبير من نجوم الفن الذي منهم من تعرض للإنتقادات بسبب ملابسهم التي كانت غريبة إلى حد كبير بالنسبة للجمهور.

سخر الجمهور من ملابس ريم مصطفى في المسلسل، بعدما ظهرت في أحد المشاهد ترتدي جلباب ووشاح أسود المس بشعر أصفر، و حلي ريفي أكثر منها مصرية قديمة حيث سياق زمن و مكان القصة المستهدفة.

تعليقات الجمهور على دور ريم مصطفى في مسلسل الملك

تداول العديد من الرواد صور “ريم” من المسلسل، حيث علق عليها أحد المتابعين، قائلًا: “ريم مصطفى فرعونة لسه خارجة من صالون محمد الصغير طازجة و ضاربة شعرها أكسجين”.

وكتبت آخرى: “محتاجه اعرف المخرج كان بيفكر في ايه وهو بيجيب ريم مصطفي البلوند عشان تمثل في مسلسل في عصر الفراعنة”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.