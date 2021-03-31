/625204/اقتراب-العد-التنازلي-لإلغاء-الدوري-هذا-الموسم

تستأنف مباريات الدوري المصري خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي لمنتخب مصر ولعب مبارتي كينيا وجزر القمر، والصعود لكأس أمم إفريقيا.

وكانت أزمة تحاليل كورونا للاعبين هي الأزمة المتصاعدة بسبب رفض اللجنة الثلاثية تحمل تكاليف المسحة، وأيضا رفضت الأندية تحمل التكاليف، مما يسفر عن إلغاء البطولة خلال الفترة القادمة.

ولم تستقر الأندية حتي الأن على عمل مسحة كورونا أو تحاليل رابيد تيست من أجل خوض اللقاءات القادمة، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن أن أي فريق يرفض عمل المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا سيتم منعه من خوض المباريات ويعتبر خاسرا للمباراة، بجانب غرامة مالية على المخالفين.

وقرر فريق سموحة عمل تحاليل رابيد تيست من أجل خوض لقاء مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري، وتعتبر هذه التحاليل غير دقيقة، ورفضت أندية عديدة عمل هذا الأمر، ولكن سيكون هو المسيطر على الوضع القادم في التحاليل بسبب سهولة السعر مقارنة بتحاليل كورونا.

ويتراوح سعر تحاليل رابيد تيست لكل فريق قبل المباريات حوالي 3000 جنية، أما تحاليل كورونا من الممكن أن تصل إلي 80 ألف جنية لكل مباراة.

وعلى الجانب الآخر، قرر فريق طلائع الجيش عمل تحاليل كورونا، وذلك قبل لقاء الفريق المرتقب أمام المصري البورسعيدى، وهذا الأمر جاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وإجراء تحاليل دقيقة قبل كل مباراة.

من الممكن أن يتم إلغاء بطولة الدوري المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية حاليا وعدم وجود قوانين واضحة تخص البطولة.