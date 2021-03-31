استقبال حافل لبعثة الأهلي في السودان (صور)

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لقت بعثة النادي الأهلي التي سافرت للأراضي السوداينة اليوم، استقابالا حافلا من الجالية المصرية هناك، وذلك استعدادا لمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

أقلعت طائرة الأاهلي اليوم من القاهرة متجهة إلى السودان في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، حاملة على متنها بعثة المارد الأاحمر برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي .

وتقرر أن يلتحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة النادي الأهلي مباشرة في السودان، بعد أن ينهي مشاركته الدولية مع منتخب بلاده .

قائمة الأهلي

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي القائمة التالية لمواجهة المريخ السوداني :

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير .

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف .

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لحسم التأهل للدور القادم من البطولة من خلال الفوز أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من دور المجمموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة من عصر يوم السبت القادم الموافق الثالث من أبريل المقبل على ملعب الهلال السوداني حتى الأن.