/625206/تعرف-على-حكام-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك

تعود الحياة للرياضة المصرية الأسبوع القادم بعودة البطولات من جديد، وذلك بعد غياب لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي الحالية للعب مباريات المنتخبات.

وينتظر عشاق الكرة المصرية مبارتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الشهر القادم، وتم تحديد الموعد الأول للمباراة في 10 أبريل المقبل، بينما تقام البماراة الثانية في 18 من الشهرذاته.

وأكدت اللجنة الثلاثية أن مباراة الأهلي والزمالك سوف يتم إقامتها في نفس المواعيد التي تم تحديدها وستكون خلال شهر رمضان المقبل، وسيتواجد حكام أجانب لإدارة المباراة، بجانب تواجد حكام الفيديو.

ويفاوض الاتحاد المصري حاليا بعد الدول من أجل تواجد حكام دوليين خلال المباريات القادمة بين الأهلي والزمالك، وإنهاء الأمر سريعا قبل إقتراب موعد المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وسوف تقام بدون حضور جماهيري وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.