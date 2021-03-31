/625207/فرنسا-تتخذ-قرار-جديد-لمواجهة-ارتفاع-إصابات-فيروس-كورونا

كشف إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، عن مد الإغلاق الجزئي على مستوى البلاد، في إطار الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها لمواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد تصريح الرئيس الفرنسي حول الإغلاق الجزئي وموعد تطبيقه، بعدما لفت ماكرون إلى صعوبة الوضع الوبائي في بلاده والذي أخذ في الارتفاع الملحوظ خلال الفترة الماضية، ليصبح الأمر يهدد الدولة بأكملها.

فرنسا تحكم قبضتها على مواطنيها بسبب كورونا

أكد ماكرون في خطاب تلفزيوني مساء اليوم الأربعاء، أن القيود الجديدة التي سيتم تطبيقها ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل، وتستمر لمدة شهر على الأقل في محاولة للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "سنفقد السيطرة إذا لم نتحرك الآن".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تجاوز عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة في فرنسا 5000 يوم الثلاثاء، كما وصلت وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 100 ألف قريبًا.

فيروس كورونا في فرنسا

كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا وصل إلى 95337 منذ طهور الوباء في البلاد.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا تحور ليصبح أشرس من بداية ظهوره ليهيب دول العالم أجمع، حيث هناك العديد من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا القاتل.