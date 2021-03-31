حبس زوج إسراء عماد 15 يومًا بتهمة الاعتداء عليها بالضرب

/625209/حبس-زوج-إسراء-عماد-15-يوما-بتهمة-الاعتداء-عليها-بالضرب

أصدرت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حكم بتجديد حبس زوج إسراء عماد التي أفزعت المواطنين من خلال الحادث الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما تعدى عليها زوجها بآلة حادة ليشوه وجهها على إثر خلافات زوجية بينهما، لمدة 15 يومًا.

دوت الخليج يرصد التحقيقات وأقوال المتهمين في قضية الاعتداء على إسراء عماد ضحية العنف الأسري، بعدما شغلت تلك الواقعة الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

قضية التعدي على إسراء عماد

عقدت النيابة العامة اليوم جلسة لمناقشة المتهمين وسماع أقوالهم ومحاموهم في القضية، في حضور الزوج، المتهم الرئيسى “زوج المجني عليها” وشقيقه، بعد تسليم نفسه اليوم، ووالدته التي ألقى القبض عليها بالأمس.

خلافات أسرية تنتهي بجريمة

تصدرت تفاصيل حادث الاعتداء على إسراء عماد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نشب خلاف بين الزوجة وزوجها لتبدأ على إثره والدة الزوج شحنه تجاه زوجته، وضغطت عليه كي يتخلص منها بعد العديد من المشادات والخلافات الأسرية التي وقعت بين الزوجة ووالدة الزوج، وبالفعل اتقن المتهم التخطيط لجريمته في جوف الليل.

الجدير بالذكرـ أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إسراء عماد يوم 26 من شهر مارس الجارى باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها على إثر خلافات زوجية بينهما.