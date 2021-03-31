جدة - نرمين السيد - وخلال توليه رئاسة مجلس الوزراء، شهد عهده العديد من الإنجازات أبرزها: مشروع مفيض توشكى، وإقرار قانون الإيجار الجديد، ومشروع غرب خليج السويس، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام. كما شيد فى عهده الخط الثانى لمترو الأنفاق "شبرا الخيمة - المنيب"، وساهم الجنزورى فى تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. إنجازات فى عهد الجنزورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.