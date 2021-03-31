سفر حجى ولقاء المسيح بالسامرية.. نص العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، تحل عينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين.

من إنجيل معلمنا ماريوحنا البشير الإصحاح الرابع: "و لكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذى أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، قالت له المرأة يا سيد اعطنى هذا الماء لكى لا أعطش ولا أتى إلى هنا لاستقي، قال لها يسوع اذهبى وادعى زوجك وتعالى إلى ههنا، أجابت المرأة و قالت ليس لى زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لى زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج والذى لك الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق".

كما تحدثنا فى الأسابيع الماضية وأهمية ربط أسبوع الصوم مع أحد أسفار الأنبياء الصغار تحدثنا عن سفر حبقوق وسفر زكريا، اليوم فى أحد السامرية سوف أكلمكم عن سفر حجى النبى ونحاول أن نربط بين الأحداث الموجودة فى أسفار الأنبياء فى العهد القديم ونربطها بأسبوع الصوم.

مقدمة سفر حجى:

سفر صغير يتكون من أصحاحين وهو ثانى أصغر سفر فى العهد القديم بعد سفر عوبديا، كلمة حجى معناها (عيدى) أو فرح وعلى الأغلب أنه ولد فى أحد الأعياد، يتحدث فى هذا السفر عن بناء الهيكل الجديد وهذا السفر به آيات جميلة ونحفظ بعضها "أزلزل كل الأمم ويأتى مشتهى كل الأمم فإملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود" "مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود و فى هذا المكان اعطى السلام يقول رب الجنود"، والمقصود بالأول والأخير يقصد بها العهد القديم والجديد، وفى الإصحاح الأول يقول: "أنا معكم يقول الرب" وهى آية قصيرة يمكن أن نحفظها ونضعها أمامنا، ومن العبارات التى تتكرر كثيرًا "اجعلوا قلبكم على طرقكم" مارس حياتك بقلبك وإحساسك وليس شكليًا.

الربط بين سفر حجى وأنجيل المرأة السامرية:

نحن لا نعلم اسم هذه المرأة لكن من باب الستر نسبها الله لبلدها السامرة، وحدث هذا الموقف الساعة 12 ظهرًا وهى ساعة الصليب، وقصة المرأة السامرية مذكورة فى أنجيل يوحنا فقط.

1- الخجل:

كانت النساء هم من يأتوا بالمياه وكان يتم هذا فى الفجر: "كانت هناك بئر يعقوب فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر و كان نحو الساعة السادسة، فجاءت امرأة من السامرة لتستقى ماء فقال لها يسوع اعطينى لأشرب" السيد المسيح يمنح فرصة ليبدأ الخاطى فى التقدم نحو التوبة، جاءت الساعة السادسة فى عز الشمس حتى لا أحد يراها، فى حجى "من الباقى فيكم الذى راى هذا البيت فى مجده الأول و كيف تنظرونه الآن أما هو فى أعينكم كلا شيء" حجى يشير إلى الهيكل البسيط الذى ينظره الناس كأنه لا شيء وهى تنظر إلى نفسها كأنها لا شيء، وحجى يتكلم ويعطى وعد أن الله سوف يقيمه وسيحل فيه بمجده مثل المرأة السامرية كانت مرأة منهدمة النفس بلا قيمة، ولكن المسيح سوف يصنع منها هيكلًا جديدًا، لذلك أول خطوة نحو المسيح كانت الخجل.

2- الاحتياج:

"أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذى أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، قالت له المرأة يا سيد اعطنى هذا الماء لكى لا أعطش ولا أتى إلى هنا لاستقى "السيد المسيح كان يعرف كيف يدخل إلى هذه المرأة وكيف يدفعها خطوة بخطوة إلى التوبة، بدأت ترتفع فى نظرتها إلى السيد المسيح، وهنا السيد المسيح دخل إليها من مدخل الاحتياج وبدأ يقوم بنوع من التشويق عن طبيعة الحياة الجديدة، فى سفر حجى "زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون و ليس إلى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفاون و الأخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب" الخطية تنزع عن الإنسان كل المشاعر الإيجابية وتجعل الإنسان بعيد، الإنسان يجب أن يشعر بالاحتياج إلى الله مثل ما فعل الابن الضال وشعر بالاحتياج لبيت أبيه، بدأ السيد المسيح بالحديث معها عن الماء (حياة الإنسان) وعن ماء الحياة الذى يشرب منه لا يعطش، تحدث معها عن التجديد فى حياتها عن ماء الذى يشبعها ويرويها.

3- الاعتراف:

بدأ يدفعها الدفع الرقيق إلى الاعتراف وهذا درس هام لآباء الاعتراف، قال لها يسوع اذهبى وادعى زوجك و تعالى إلى ههنا، أجابت المرأة و قالت ليس لى زوج" وهو يريد أن يدفعها للتوبة ولكن توجد خطوة قبلها وهى محاسبة النفس ليكتشف الإنسان خطيته ويحاسب نفسه، فى سفر حجى "فأجاب حجى و قال هكذا هذا الشعب و هكذا هذه الأمة قدامى يقول الرب وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس، والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر فى هيكل الرب" الخطية تنجس الإنسان أمام الله وهى كانت تعيش فى الخطية والمسيح بسابق معرفته كان يعرف حالها ولكن عندما "قالت ليس لى زوج" السيد المسيح أخذ هذه الإجابة القصيرة جدًا واعتبرها بداية محاسبة النفس وبدأت خطوة التوبة فى سفر حجى يقول "فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا" ابدأ بداية جديدة وحاسب نفسك وابدأ بقلب جديد.

4- القبول:

"قال لها يسوع حسنا قلت ليس لى زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج والذى لك الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق"هذا هو التشجيع والقبول، فى سفر حجى "تشدد يا زربابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم و تشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب و اعملوا فانى معكم يقول رب الجنود".

وهنا التشديد والتشجيع وهذا ما يقدمه الله للإنسان عندما يلمس توبته الحقيقية، لم يخطر على بال الابن الضال أن يأخذه ابوه فى حضنه، الإنسان الخاطى يحتاج دائمًا إلى التشجيع ويجب على أباء الأعتراف والمرشدين الروحين يجب أن يشجعوا أولادهم أن يقدموا التوبة، قال لها السيد المسيح "هذا قلت بالصدق" وهذا الكلمة كانت أكبر كلمة تشجيع لهذه المرأة وسبب النقلة التى حدثت فى حياتها فى حجى "تشدد يا زربابل يقول الرب و تشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم و تشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا فإنى معكم يقول رب الجنود "حتى لو أعمالكم ضعيفة واعترافكم مبتدأ ولكن أنى معكم".

5- انفتاح ذهن الإنسان:

من مفاعيل الخطية الضارة أنها تغلق أبواب الفكر ويكون ذهنه مظلم، المرأة السامرية بدأ ينفتح ذهنها وأزال السيد المسيح عنها ثقل الشر التى كانت تعيش فيه ومدحها وتكون النتيجة أن ينفتح ذهنها، "قالت له المرأة يا سيد أرى انك نبى، أباؤنا سجدوا فى هذا الجبل وانتم تقولون إن فى أورشليم الموضع الذى ينبغى أن يسجد فيه، قال لها يسوع يا امرأة صدقينى أنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشليم تسجدون للأب، انتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتى ساعة وهى الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للأب بالروح والحق، لأن الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا" كان حوار المرأة محدود وقصير فى موضوع المياه ولكن عندما بدأت بالاعتراف ووجدت مديح وقبول وتشجيع نقلت إلى حال آخر وأصبح ذهنها مفتوح وتريد أن تتعلم وترتوى.

فى سفر حجى "حسب الكلام الذى عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحى قائم فى وسطكم لا تخافوا، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفى هذا المكان أعطى السلام يقول رب الجنود "أصبح العهد الجديد يملكه ملك السلام، الخطية تنزع السلام من الإنسان وتجعله مضطرب ولكن عندما يعترف الإنسان ويتجه بخطوات التوبة النقية وانفتاح الذهن ينال هذا السلام ويشعر بسلام فى قلبه، أراد السيد المسيح أن يرفع ذهنها من الأرضيات إلى فكر أعلى فقال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا لذلك المسيحية لا تعرف الجغرافيا الارتباط بالأرض.

الله روح ونحن عندما نسجد له نسجد بالروح والحق وأنت فى أى مكان تسجد له هى عبادة تقدمها له، تغير فكر المرأة السامرية ودخلت فى دائرة الروحيات وهذا هو المكسب الأول فى التوبة وهو انفتاح الذهن، وفى سفر حجى "مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفى هذا المكان أعطى السلام" فى ميلاد السيد المسيح يصير الله معنا (عمانوئيل) وهذا هو مجد البيت الجديد يصير فى قلوبنا وفى كنائسنا، انتقلت السامرية نقلة كبيرة جدًا ودخلت فى دائرة الإيمان.

6- الإيمان:

"قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذى يقال له المسيح يأتى فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء، قال لها يسوع أنا الذى أكلمك هو "بدأت بالخجل ووصلنا إلى الإيمان بالمسيح، فى سفر حجى "أزلزل كل الأمم ويأتى مشتهى كل الأمم فإملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود" وصلت وانفتح قلبها على شخص المسيح، بدأنا:

برجل وامرأة

يهودى وسامرية

سيد

نبى

مسيا

المسيح

تطور جميل فى حوار المرأة السامرية، المسيح يتحاور مع امرأة (خاطئه) ويحولها إلى كارزة ويتواصل معها ويخلص بسببها مدينة كاملة هى السامرة.

7- الكرازة:

تتحدث باسم السيد المسيح تركت كل عالمها القديم ودخلت فى عالم الاستنارة والإيمان بشخص السيد المسيح "فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس، هلموا انظروا إنسانا قال لى كل ما فعلت العل هذا هو المسيح "لم تحبس فرحتها فى داخلها وأرادت أن تصل لكل الناس، الاكتشاف العظيم بشخص المسيح وبدئت المرأة تحرك قلوب بلد كاملة، فى سفر حجى "فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذى فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم" وهذه هى الفرحة الجديدة، "فاجعلوا قلبكم" أصبح لكم اتجاه جديد، الخادم يتلامس مع شخص المسيح ويريد أن ينقل هذا الفرح إلى كل أحد، الخدمة هى تقديم ونقل الفرح الذى عشته بداخل قلبك وتريد أن توصله لكل أحد وكلمة أنجيل معناها الخبر السار.

واستقبل أهل السامرة السيد المسيح وظل معهم يومين "فأمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا و نعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم" أرجوك تلامس مع هذه النهاية السعيدة مع مدينة كاملة والسبب امرأة سارت خادمة وقامت بتوصيل اسم السيد المسيح لبلدها السامرة، وأهل السامرة هم أول ناس فى العالم أطلقوا على السيد المسيح مخلص العالم، لذلك لا تستهين بكرازة أى إنسان ولا تستهين بتوبة أى إنسان أو إيمانه أو جنسه ولكن أعلم أن الله يستطيع أن يعمل وأن يخرج من الأكل أكلا ومن الجافى حلاوة وتصير هذه المرأة قديسة وتقدم لنا نموذج رائع للإنسان التائب، الابن الضال اخطأ مرة واحدة ثم تاب والمرأة السامرية أخطأت أكثر من مرة وتابت وصارت قامتها الروحية قامة خادمة وكارزة وتقدم اسم المسيح لكل أحد وبسببها أمنت مدينتها كلها" لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لاننا نحن قد سمعنا و نعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم".

هذا هو سفر حجى وهو سفر صغير وترى تشجيع الله وتتأمل فى عبارة "اجعلوا قلبكم على طرقكم" أجعل حياتك الروحية بقلبك وليست شكلية نحن نصوم عن الطعام ولكن أفعل كل شيء بقلبك لذلك تقرأ كنيستنا معنا فى حد الرفاع "فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ" (مت6: 6) أدخل إلى قلبك وأغلق فمك هذا هو التوجيه العام لممارساتك فى فترة الصوم وهذه هى فائدة الصوم ونجدها فى سفر حجى" اجعلوا قلبكم على طرقكم" وهذا يدفعنا للتركيز بفكرنا وقلبنا فى طريق الله، يعطينا الله بركة هذه المرأة السامرية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.