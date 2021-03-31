جدة - نرمين السيد - وخصص رئيس تحرير موقع ميدل إيست آى، أو الموقع المعروف إعلاميا بالإخوان آى، كل أخباره للهجوم على مصر والسعودية والإمارات، حيث يعد أنس التكريتى عضو التنظيم الدولى للإخوان الممول الأكبر للموقع.
ومعروف عن ديفيد هيرست صداقاته بالشيوعيين وعلاقته الأقوى بخيرت الشاطر، حيث ينشر موقعه أخبارا مزيفة وتقارير مغلوطة ويخالف المعايير المهنية، كما يروج للأصولية الإسلامية المتمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.
وحاول هيرست وموقعه المشبوع فى تشويه الإنجاز المصرى فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وهو معروف أيضا بعدائه لمصر منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف: ديفيد هيرست .. قلم حاقد فى خدمة الإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.