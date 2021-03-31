فيديوجراف: ديفيد هيرست .. قلم حاقد فى خدمة الإخوان

جدة - نرمين السيد - وخصص رئيس تحرير موقع ميدل إيست آى، أو الموقع المعروف إعلاميا بالإخوان آى، كل أخباره للهجوم على مصر والسعودية والإمارات، حيث يعد أنس التكريتى عضو التنظيم الدولى للإخوان الممول الأكبر للموقع.

ومعروف عن ديفيد هيرست صداقاته بالشيوعيين وعلاقته الأقوى بخيرت الشاطر، حيث ينشر موقعه أخبارا مزيفة وتقارير مغلوطة ويخالف المعايير المهنية، كما يروج للأصولية الإسلامية المتمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.

وحاول هيرست وموقعه المشبوع فى تشويه الإنجاز المصرى فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وهو معروف أيضا بعدائه لمصر منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات.