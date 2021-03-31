وزيرة البيئة تطالب بتحديث خطة الطوارئ البحرية  

دعت الدكتورة يايمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة تحديث خطة الطورائ الوطنية والاستعدادات للتعامل مع أي حوادث تسرب للزيت إلى البيئة البحرية المصرية والحوادث الخارجية وضرورة توافر التكنولوجيات من خلال مراكز المكافحة لدى معظم الجهات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية للدولة

وأشارت وزيرة البيئة، أثناء ترؤسها اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمشاركة عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة، اليوم الأربعاء إلى أن منطقة نهر النيل تم اعتماد خطة الطوارئ بها من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

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