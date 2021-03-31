غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة لنقل 6305 راكبًا  

تسير مصر للطيران غدا الخميس، ٧٠ رحلة جوية بمعدل ٤٥ رحلة دولية إلى كل من بيروت، نادجمينا، لاجوس، أكرا ، تونس ، اسطنبول ، الدوحة ، لندن ، نيويورك، باريس.

كما تشمل الرحلات الجوية: "أبوجا ، روما ، دبي ، امستردام ، فرانكفورت، بروكسل ، موسكو ، أبوظبي ، ميونيخ ، ميلانو ، بغداد ، البحرين ، عمان ،الخرطوم ، الشارقة ، عنتيبي ، مسقط ، اديس ابابا، دبي ، أبوظبي ، جوهانسبرج ، جوانزو".

وكذلك ٢١ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم ، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ٦٣٠٥ راكبا.

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