سعد الشاذلى.. ذكرى ميلاد بطل عسكرى من طراز فريد.. فيديو

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى الأول من أبريل 1922، حيث يعد أحد أهم القادة العسكريين فى تاريخ مصر، والذى اعتبره الشعب المصرى بطلا عسكريا من طراز فريد، ارتبطوا به ورفعوا صوره فى الميادين فى كافة مناسبات مصر المختلفة، حتى أن وفاته جاءت فى وقت درامي للغاية وهو 10 فبراير 2011.
عدد من المناصب داخل القوات المسلحة شغلها الفريق سعد الدين الشاذلى، حيث تخرج من الكلية الحربية فى يوليو 1940، وشارك فى حرب فلسطين 1948، وتولى فيما بعد منصب قائد سلاح المظلات، ثم سافر للكونغو ضمن قوات حفظ السلام عام 1960، حتى عاد قائدا للقوات الخاصة الصاعقة والمظلات بعد عام 1967، فقائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية عام 1971، حتى تولى منصب رئيس أركان الجيش المصرى ما بين عامي 1971 وحتى 1973.
فى عام 1974 التحق الفريق سعد الدين الشاذلى، بسلك الدبلوماسية، وتم تعيينه سفيرا فى لندن ثم لشبونة والبرتغال، وأصدر عدة كتب عن حرب أكتوبر تعد من أهم المراجع العسكرية عّن الحرب، وتم تكريمه بعدة أوسمة منها قلادة النيل، ونجمة سيناء.
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