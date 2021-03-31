بشكل نهائي .. حكام أجانب لمباراتي الأهلى والزمالك في رمضان

حسم اتحاد الكرة أزمة الحكام في مباراتي الاهلي والزمالك المقرر لها في شهر رمضان، حيث قرر استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

ومن المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب مطلع الأسبوع المقبل وإختيار حكام يستخدمون تقنية الـvar. شهد جدول بطولة الدوري الممتاز إقامة مباراتي الأهلي أمام الزمالك في الدوري في الجولة الـ4 و الجولة الـ21 في شهر رمضان المقبل في التاسعة و النصف مساء بإستاد القاهرة ، وهي أول مرة في تاريخ الفريقين بإقامة مباراتهما معا في الدوري الممتاز بشهر رمضان. حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز وتقام بإستاد القاهرة ، كما حددوا يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة. استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

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