رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية :نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة

قال عبدالحميد الدبيبة ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي. وأضاف في تغريدة له علي صفحتها الشخصية علي تويتر " نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع.

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