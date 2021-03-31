رسميًا “بالأرقام”.. مجلس الوزراء يقر قيمة العلاوة الدورية يوليو 2021 والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي بالدرجات

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محمد سياف - ابو ظبي - أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قيمة العلاوة الدورية يوليو 2021، وقيمة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة وقيمة الحافز الإضافي لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مترتبات الموظفين زكذلك أصحاب المعاشات في يوليو القادم 2021.

مجلس الوزراء يقر قيمة العلاوة الدورية يوليو 2021 والعلاوة الخاصة

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم فإنه تمت موافقة المجلس اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقرار العلاوة الخاصة للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بداية من يوليو القادم 2021، وقيمتها 13% وبحد أدنى 75 جنيه شهرياً ودون حد أقصى.

كما وافق المجلس على إقرار العلاوة الدورية يوليو 2021 المقبل، وذلك للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، وتبلغ قيمتها 75 جنيه كحد أدنى شهرياً.

كما وافق المجلس على زيادة الحافز الإضافي بدءً من يوليو القادم وعلى حسب الدرجة المالية لكل موظف، وجاءت قيمة الحافز الإضافي على النحو التالي:

175 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة.

225 للدرجة الثالثة.

275 للدرجة الثانية.

325 للدرجة الأولى.

350 جنيه لدرجة مدير عام أو كبير.

375 جنيه للدرجة العالية.

400 جنيه للدرجة الممتازة وما يعادلها.

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