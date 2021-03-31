/625211/الفيديو-الأول-من-حفل-زفاف-نجل-الإعلامية-بسمة-وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو قصير، من تحضيراتها لحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

دوت الخليج ينشر الفيديو الأول من حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة التي حرصت الإشراف بذاتها على الإستعدادت الأخيرة وتفاصيل حفل الزفاف.

حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة

شاركت “وهبة” جمهورها تلك اللحظات السعيدة، بأول فيديو من التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف الذي يقام الليلة، حيث ظهرت وهي تتجول في ساحة أحد الفنادق الكبرى المقام به الحفل الليلة لتشرف على التفاصيل الدقيقة قبل العُرس، وعقبت على الفيديو قائلة: "أم العريس محتاسة ومديه على عدم تركيز شوية”.

ظهرت بسمة وهبة بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، لتلفت أنظار مواقع التواصل الاجتماعي لإطلالتها، حيث تفاعل معها العديد من نجوم الفن وجمهورها.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد شاركت جمهورها، فيديو لنجلها عبدالرحمن وهو في طفولته، وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو، قائلة: "مين يصدق ان ابن امبارح القمر ده فرحه بكره.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمة واسعده وعقبال أولادكم".

أزمة الإعلامية بسمة وهبة الصحية

الجدير بالذكر، أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة.