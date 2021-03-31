«دوت الخليج» يكشف تمثيلية رمضان صبحي للهروب من المنتخب بسبب رامز جلال

/625212/تحيا-مصر-يكشف-تمثيلية-رمضان-صبحي-للهروب-من-المنتخب-بسبب-رامز-جلال

خاص..

وعلم «دوت الخليج» بتسجيل حلقة مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، وتزداد الشكوك حول تمارض اللاعب وعدم التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية سواء الأول أو الأوليمبي.

-تواجد رمضان صبحي في دبي خلال الفترة الماضية، وبعد ذلك ذهب إلي السعودية لتسجيل حلقة جديدة في برنامج رامز مريض نفسي.

-حصل رمضان صبحي على مبلغ 50 ألف دولار خلال الحلقة التي تم تسجيلها بالسعودية الأسبوع الماضي.

-الشكوك تزداد حول تهرب رمضان صبحي من منتخب مصر، لأن إدارة الفريق كانت قد أعلنت إصابتة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما يمنع اللاعب من ممارسة أي نشاط به حركة وقوة كبيرة، وهو ما يعتمد عليه رامز جلال خلال برنامجة السنوي.

-تقرر سفر رمضان صبحي مع بعثة نادي بيراميدز إلي المغرب من أجل خوض لقاء الرجاء المغربي، الأسبوع القادم وهو ما يزيد الشكوك التي ربطت بصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

-وعلم «دوت الخليج» أن على صقر وكيل أعمال اللاعب هو الذي تولي مهمة ترتيب هذه الحلقة مع رامز جلال، من أجل تلميع اللاعب بعد الخروج من النادي الأهلي.

«غريب» يرد على تهرب رمضان صبحي من المنتخب الأوليمبي وموقف محمد صلاح

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه يحب دائما تدريب المنتخبات ولا يفضل تدريب الأندية بسبب الضغوطات التي يتعرض لها المدربين، وأن مرحلة التدريب للأندية إنتهت الأن، ويجب التركيز مع المنتخبات خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "رمضان صبحي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة، وكان من ضمن الأسماء المستدعاه للمعسكر الحالي، ولكن الإصابة منعت اللاعب من التواجد معنا، ومن المؤكد سيشارك بصفة طبيعية خلال المعسكر القادم معنا".

رمضان صبحي

وأكمل: "أواجه مشكلة دائما مع منتخب مصر الأوليمبي وهو تزامن المعسكرات مع منتخب مصر الأول، بسبب عدم الإستعانة بكافة اللاعبين، ولكن تأتي أيضا مصلحة المنتخب الأول حاليا بسبب المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، وكان من المفترض أن يتواجد مصطفي محد معنا في المعسكر الحالي".

وتابع: "أي لاعب لن يشارك مع فريقة في بطولة الدوري لن يتم الإستعانة به خلال الفترة القادمة، والفرص ستكون ضعيفة لأي لاعب، وفوجئت بمستوي عبده يحيى لاعب غزل المحلة خلال المعسكر الحالي، وأتمني أن يواصل هذا التألق ليتواجد معنا خلال الفترة القادمة، وهناك ثقة في جميع اللاعبين".

واختتم: "محمد صلاح سيتواجد معنا في الأولمبياد القادمة، وننتظر التواصل مع مسؤولي ليفربول خلال الفترة القادمة، وأتمني أن نحقق إنجاز تاريخي خلال البطولة، وأتمني أن يشارك كريم العراقي مع فريق المصري حتي يتواجد معنا في البطولة القادمة".