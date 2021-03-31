قرارات لجنة إدارة الأزمات فى إيبارشية شبرا الخيمة بخصوص كورونا 

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات كالتالى: - تعليق كافة الإجتماعات والأنشطة الكنسية "التربية الكنيسة والحفلات والرحلات.. إلخ". - تصلى القداسات بنظام الحجز المسبق ويراعى الآتى: - الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. - الحضور بنظام الحجز وبواقع فردين فى كل ديسك. - تلتزم كل كنيسة بحضور شعب منطقة خدمتها فقط . - غير مسموح الدخول بدون حجز حتى وإن كان العدد المسموح بحضوره غير مكتمل. - يسمح للكنائس التى بها أكثر من مذبح عمل أكثر من قداس بمراعاة الشروط السابقة وبفاصل زمنى ساعة بين كل قداس. - يلتزم الشعب بالانصراف عقب القداس مباشرة. - استمرار تعليق الافتقاد والخدمات الخارجية "المناولة - الحميم - الثالث - القناديل ... إلخ". - تعليق صلوات الثالث والحميم بالكنيسة. - يصلى قداس تذكار الأربعين بحضور الأسرة فقط بحد أقصى 10 أفراد دون توزيع التذكارات وكذا السلامات. - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخه حتى 5 مايو 2021، مع تحذير شديد اللهجة لمخالفة قرارات اللجنة.

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