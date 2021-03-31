جدة - نرمين السيد - وأشاد محافظ بورسعيد، وفقا لبيان صحفى للمطرانية، بالدور الكبير الذى تقوم به الكنيسة وقياداتها فى حملات التوعية للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين. ومن جانبه قدم الأنبا تادرس الشكر لمحافظ بورسعيد على تلك الزيارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا تادرس يستقبل محافظ بورسعيد بمقر المطرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.