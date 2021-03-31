سفير مصر بتيرانا يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الألبانية

جدة - نرمين السيد - وقع السفير محمد حيدر سفير مصر فى تيرانا، مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكالة الأنباء الألبانية ATA، وذلك لتعزيز علاقات التعاون وتبادل المعلومات والمواد الإخبارية بين الجانبين، ما من شأنه دعم التواصل بين البلديّن الصديقيّن، وفتح مجالات جديدة للتعاون على كافة المستويات.





وأوضح السفير حيدر، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تأتى فى إطار جهود السفارة المصرية المتواصلة لتعزيز الإطار المؤسسى لعلاقات التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والسياحة والثقافة والنقل وغيرها، مشيراً إلى أنه جارى حالياً التنسيق مع الجانب الألبانى لدراسة عدد من الاتفاقيات. كما أكد السفير حيدر، على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع ألبانيا، وتقديرها بوجود مجالات رحبة للمزيد من التعاون على الصعيدين السياسى ومتعدد الأطراف، فى ضوء انخراط كلتا الدولتيّن فى العديد من المنظمات والأطر الإقليمية والدولية.

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