فيديوجراف.. مصر تعيد تدوير مواردها المائية

جدة - نرمين السيد - وتغطى مشروعات مياه الشرب نحو 98% من المناطق بمحافظات الجمهورية. وتأتى تكلفة تنفيذ الاستراتيجية القومية 435 مليار جنيه، بواقع 135 مليار لتحلية مياه البحر، و300 مليار لاستكمال مشروعات الصرف بالمحافظات. وتتضمن الاستراتيجية 6 خطط خمسية للتنفيذ، على أن تنتهى عام 2050، حيث تعد محطة المحسمة ومصرف بحر البقر من أبرز محطات المعالجة الجارى تنفيذها.

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