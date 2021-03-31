جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع لبرنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة، أوضح رئيس الهيئة إلى أن هناك 113 سفينة مرت من قناة السويس بعد تسيير السفينة الجانحة خلال 14 ساعة فقط، مشيرا إلى أنهم يعملون على مدار الـ24 ساعة، حيث كان هناك نحو 422 سفينة عالقة.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن هناك 87 سفينة ستمر من قناة السويس غدا، ويتبقى بعدها ما يقرب من 90 سفينة فقط، مبيناً: "لن ننام إلا بعد عبور جميع السفن المنتظرة منذ أزمة السفينة الجانحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس قناة السويس: الانتهاء من عبور جميع السفن العالقة الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.