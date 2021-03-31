فيديو.. رئيس قناة السويس: الانتهاء من عبور جميع السفن العالقة الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع لبرنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة، أوضح رئيس الهيئة إلى أن هناك 113 سفينة مرت من قناة السويس بعد تسيير السفينة الجانحة خلال 14 ساعة فقط، مشيرا إلى أنهم يعملون على مدار الـ24 ساعة، حيث كان هناك نحو 422 سفينة عالقة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هناك 87 سفينة ستمر من قناة السويس غدا، ويتبقى بعدها ما يقرب من 90 سفينة فقط، مبيناً: "لن ننام إلا بعد عبور جميع السفن المنتظرة منذ أزمة السفينة الجانحة".