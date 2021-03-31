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/625194/إفريقية-النواب-تستمع-لوزير-الشباب-والرياضه بشأن-خطة--الشأن-الأفريقي
عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
الوزارة أطلقت٣٠ برنامج أفريقي
وقال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن الوزارة أطلقت ٣٠ برنامج أفريقي وتتبع هذا النهج للتوجه لأفريقيا وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما نسعي له في وزارة الشباب والرياضة بالتواجد بشكل عملي وتطبيقي.
أشرف صبحى: لدينا أجندة أفريقية
وأكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، على وجود أجنده إفريقية، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى استخدام الرياضة للتواجد في أفريقيا، والشباب الأفريقي الذي يتواجد داخل مصر ويشاركها في الوزارة عن طريق برامج وزارة الشباب والرياضة.
واستعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي بعد ما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخص تنظيم الأحداث الرياضية الإفريقية علي مدار الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة.
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