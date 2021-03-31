/625202/مجلس-الشيوخ-يناقش-٣-تشريعات-الأسبوع-المقبل

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فس جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة ٣ تقارير للجان النوعية.

مجلس الشيوخ يناقش 3 تشريعات الاسبوع المقبل

وتنظر الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة الشئون الدينية والاوقاف

ويناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

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كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجلن الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

رئيس الشيوخ ينعي الجنزوري

هذا ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم ، بعد صراع مع المرض .

رئيس إقتصادية الشيوخ هاني سري الدين ينعي الدكتور كمال الجنزوري رئيس إقتصادية الشيوخ هاني سري الدين ينعي الدكتور كمال الجنزوري وكيل زراعة الشيوخ: الرئيس أثلج قلوب المصريين وأكد أن النيل خط أحمروكيل زراعة الشيوخ: الرئيس أثلج قلوب المصريين وأكد أن النيل خط أحمر

وأكد رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،اننا فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة .

داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ .

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.