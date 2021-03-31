/625210/رسميا-المريخ-يحدد-عدد-الجماهير-التي-ستحضر-مباراة-الأهلي

أكد نادي المريخ السوداني على لسان متحدثه الرسمي، أن مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، سوف تقام بعدد من الجماهير لا يزيد عن 1000 مشجع .

وقال زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج السادسة المذاع عبر قناة الأهلي : " المريخ استعد جيدا لمواجهة الاهلي ، وسيلعب بكل ندية لتحقيق الفوز " .

كما اوضح: " المباراة نتمنى انها تعكس العلاقات القوية بين مصر والسودان".. مشيرا: "المريخ استفاد كثيرا من فترة التوقف الدولي وجاهز للقاء الاهلي " .

والمح زاكي الدين: " منتخب السودان يضم العديد من عناصر فريق المريخ ، وتأهل المنتخب لنهائيات كاس امم افريقيا ترجم الجهد المبذول من الجميع " .

قائمة الأهلي

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي القائمة التالية لمواجهة المريخ السوداني :

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير .

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف .

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لحسم التأهل للدور القادم من البطولة من خلال الفوز أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من دور المجمموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة من عصر يوم السبت القادم الموافق الثالث من أبريل المقبل على ملعب الهلال السوداني حتى الأن