/625213/في-ليلة-إنهيار-جدار-برلين-جريزمان-ينقذ-فرنسا-من-السقوط

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات قارة اوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في ليلة سقوط المنتخب الألماني في المجموعة السابعة.

حقق منتخب أرمينيا الفوز بثلاثية مقابل هدفين علي منتخب رومانيا في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، وفي الجانب الأخر من المجموعة حقق منتخب مقدونيا الشمالية الفوز علي منتخب ألمانيا بثنائية مقابل هدف، وفي جانب أخر من المجموعة حقق منتخب أيسلندا الفوز علي منتخب ليشتينيشتاين بثلاثية مقابل هدف.

المجموعة الرابعة

في المجموعة الرابعة حقق منتخب فرنسا الفوز علي منتخب البوسنة والهرسك بهدف نظيف دون رد، وفي نفس المجموعة من نفس الجولة حسم التعادل مباراة منتخب كازاخستان ومنتخب اوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

حقق منتخب إسبانيا الفوز علي منتخب كوسوفو بثلاثية مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، في حين من جانب أخر من المجموعة حسم التعادل مباراة منتخب اليونان وجورجينيا بتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي المجموعة الثالثة حقق منتخب إيطاليا الفوز علي منتخب ليتوانيا بهدف نظيف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة، وفي جانب أخر من نفس المجموعة حسم التعادل مباراة منتخب إيرلاندا الشمالية ومنتخب بلغاريا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي لقاء الجولة الثالثة من المجموعة السادسة سحق منتخب الدنمارك منتخب النمسا برباعية نظيفة دون رد، وفي جانب أخر من نفس المجموعة سحق منتخب الكيان الصهيوني منتخب مولدوفيا برباعية مقابل هدف، ومن جانب أخر حقق منتخب اسكوتلندا فوز قوي علي متخب جزر فاروه برباعية نظيفة دون رد.

في مباريات الجولة الثالثة للمجموعة التاسعة حقق منتخب المجر الفوز علي منتخب أندورا بثلاثية نظيفة دون رد، ومن جانب أخر حقق منتخب إنجلترا الفوز علي منتخب بولندا بثنائية مقابل هدف، وفي جانب أخر من نفس المجموعة حقق المنتخب ألبانيا الفوز علي منتخب سان مارينو بثنائية دون رد.