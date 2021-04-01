سفير أبو ظبى فى القاهرة يفتتح الجناح الإماراتى بأكاديمية هالة للفنون

جدة - نرمين السيد - يفتتح سفير الإمارات بالقاهرة، الدكتور حمد سعيد الشامسى، غدا الخميس الساعة الخامسة مساء، جناح دولة الإمارات بأكاديمية وجاليرى هالة للفنون بمدينة نصر، الذى يأتى تحت شعار "بيت الفن المصرى الإماراتى".





ويأتى هذا الافتتاح لاهتمام الجانب الإماراتى بدعم وإثراء الحياة الثقافية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة للتعاون بين سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وأكاديمية هاله للفنون. ويشمل الافتتاح عرض لعدد من اللوحات الفنية لكبار الفنانين المصريين والعالميين المعاصرين، وعدد من البورتريهات التى تجسد شخصيات ورموز إماراتية ومصرية ساهمت فى بناء الدولتان من كافة النواحى السياسية والثقافية والإنسانية.

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