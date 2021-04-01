بث مباشر.. مصر تتسلم شحنة لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولى ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولى، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابع "مجاهد"، فى بيان صحفى، أن متلقى لقاح "أسترازينيكا" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، من تلقى الجرعة الأولى.