سفير مصر في تيرانا يوقع مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الشرق الأوسط...

وقع السفير محمد حيدر سفير مصر في تيرانا، مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الألبانية ATA، وذلك لتعزيز علاقات التعاون وتبادل المعلومات والمواد الإخبارية بين الجانبين، ما من شأنه دعم التواصل بين البلديّن الصديقيّن وفتح مجالات جديدة للتعاون على كافة المستويات.

وأوضح السفير حيدر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تأتي في إطار جهود السفارة المصرية المتواصلة لتعزيز الإطار المؤسسي لعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والسياحة والثقافة والنقل وغيرها، مشيراً إلى أنه جاري حالياً التنسيق مع الجانب الألباني لدراسة عدد من الاتفاقيات.

كما أكد السفير حيدر على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع ألبانيا، وتقديرها بوجود مجالات رحبة للمزيد من التعاون على الصعيدين السياسي ومتعدد الأطراف، في ضوء انخراط كلتا الدولتيّن في العديد من المنظمات والأطر الإقليمية والدولية.