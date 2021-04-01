في التصفيات الأوربية لكأس العالم .. هزيمة مفاجئة لمنتخب ألمانيا أمام مقدونيا بهدفين .. فيديو

سقط منتخب ألمانيا في فخ الخسارة أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إم إس في ارينا" بمدينة دويسبرج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وينافس منتخبا ألمانيا ومقدونيا الشمالية في المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية والتي تضم بجانبهما كل من منتخبات: أرمينيا، رومانيا، أيسلندا، وليشتنشتاين.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مقدونيا الشمالية بهدف أحرزه المخضرم جوران بانديف في الدقيقة 45 إثر متابعته الكرة العرضية ليضعها في المرمى بيسراه.

وسيطر المنتخب الألماني على معظم مجريات أحداث الشوط الأول، بفضل تحركات الثلاثي الهجومي ليروي ساني وكاي هافيرتز وسيرج جنابري، إلا أن منتخب مقدونيا الشمالية استطاع الصمود أمام هجمات المانشفات.

وكانت تسديدة جنابري في الدقيقة 40، والتي تصدى لها ببراعة حارس مقدونيا الشمالية، أخطر فرص المنتخب الألماني في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تمكن إلكاي جوندوجان من نتسجيل هدف التعادل لمنتخل ألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، تحصل عليها البديل تيمو فيرنر.

وفي الدقيقة 85 يحرز إلف إلماس لاعب نايولي الإيطالي هدف الفوز لمنتخب مقدونيا الشمالية، يحقق منتخب بلاده واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات.

وتعد الخسارة هي الأولى للمنتخب الألماني مع المدير الفني يواكيم لوف في تاريخ تصفيات كأس العالم، بعد الفوز في 29 مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب أرمينيا جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على رومانيا 3-2 في وقت سابق، بفارق 3 نقاط عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني الذي يحتل المركز الثالث.

وغاب عن منتخب ألمانيا، الحارس مانويل نوير، الذي فضل لوف اراحته، بالإضافة للنجم توني كروس بداعي الإصابة.

وفي نفس المجموعة، خسر منتخب ليشتنشتاين أمام ضيفه منتخب أيسلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.ودخل منتخب ألمانيا اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: كيميتش - جينتر - روديجر - جوسينس

خط الوسط: جوريتسكا - جوندوجان - إيمري تشان

خط الهجوم: هافيرتز - ساني – جنابري

ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية

ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية

ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية