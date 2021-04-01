رئيس متحف الحضارة: نقل المومياوات الملكية سيكون مهيبا.. وسنفتح أبوابنا أمام الجمهور الأربعاء المقبل

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة متحف الحضارة، تفاصيل موكب المومياوات الملكية الذى سيكون يوم السبت المقبل، حيث سيشهد الموكب موتوسيكلات وإطلاق أعيرة نارية احتفالات لقدوم هؤلاء الملوك والملكات، موضحا أنه سيكون يوما تفتخر به مصر وسيشهد نقل 22 ملكا وملكة، وأن كل الوزارات تساعد فى ظهور هذا الموكب بشكل يليق بمصر، وأن المتحف سيفتح بابه للجمهور الأربعاء المقبل.

وأضاف "غنيم"، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الموكب سيشهد مشاركة عدد من الفنانين والفنانات، بجانب أوركسترا تعزف بشكل جديد ومختلف يناسب "هيبة" الموكب، بجانب تواجد قاعة على شكل قبر فى وادى الملوك تتسم بالسواد وتشعر الزائر أنه في عالم آخر.

ولفت الرئيس التنفيذى لهيئة متحف الحضارة، إلى أن هذه القاعة ستشهد تواجد مقتنيات الملك والملكة بجانبه، وأن الموكب سيشهد استخدام كافة أشكال التكنولوجيا الحديثة.