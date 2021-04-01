انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار بنسبة 50% الخميس والجمعة.. حالة الطقس اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء 6 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الخميس 1 أبريل وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس من أبريل، ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فسوف تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة خلال يومي الخميس والجمعة.

حالة الطقس اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء 6 أبريل

حيث تكون الأمطار بنسبة 60% على السواحل الشمالية، وبنسبة 50% على الوجه البحري، وعلى فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار بنسبة 20% مساء يوم الخميس على القاهرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري خلال يومي الخميس والجمعة، ويوم السبت تتساقط الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالوجه البحري والقاهرة، ونشاط للرياح على جنوب البلاد.

وبدايةً من الأحد وحتى الثلاثاء 6 أبريل فسوف ترتفع درجات الحرارة بمقدار 8 درجات،مع نشاط للرياح على بعض الأماكن، وتكون أتربة عالقة خلال ساعات النهار.

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أما تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 1 أبريل، فسوف يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحول درجات الحرارة المتوقعة، فسوف تصل إلى 21 درجة على القاهرة و18 على الإسكندرية، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.