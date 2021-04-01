تعرف على نص قانون الوقف الخيرى قبل مناقشته بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة "الشؤون الدينية والأوقاف على مشروع القانون بعدما استعرضت المشروع وبعد الدراسة ومناقشات أعضاء اللجنة المشتركة، وحرصاً على استكمال مشاريع القوانين المكملة للدستور لتحقيق ما يوفر كل سبل التقدم والتطوير فى مختلف مجالات نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.

وأوضحت فى تقريرها، أن المشروع أولى أهتماما بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله اهتماما كبيرا كما جاء بنص المادة 90 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى الإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، واالجتماعية وغيرها، وتضمن استقلالة، وتدار شروط الواقف، ًوفق شؤونه ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيرى" ًو يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

وأضافت أن المشروع قد أعطى هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل ًله كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية القانونية المقررة للشخص الطبيعى؛ لأضفاء الصفة القانونية الالزمة على التصرفات الصادرة منه وذلك من ذمة مالية مستقلة وتحمل التزامات