المدبر البطريركى للكلدان يزور مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك 

جدة - نرمين السيد - قام المدبر البطريركى للكلدان الأب بولس ساتى للفادى الأقدس بزيارة إيبارشية الإسماعيلية، حيث كان فى استقباله فى مقر المطرانية الأنبا دانيال لطفى، مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاريوس المطران الشرفى للإيبارشية.





فى خضم الزيارة تم التعريف بتاريخ الإيبارشية وتاريخ الكنيسة القديس مرقس، كما تبادل الآباء الأفكار حول الأمور الرعوية التى تخص الكنيسة الكاثوليكية فى مصر والشرق. ختمت الزيارة بطعام المحبة فى المطرانية.

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