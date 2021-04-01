ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم. وتوجه الدكتور محمد الخشت بالعزاء لأسرته، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الراحل تحمل مسؤولية قيادة الحكومة المصرية وكانت له رؤية حكيمة، وقدرات قيادية مؤكدًا أن مصر فقدت رجلًا سيظل التاريخ يذكره بما قدمه لمصر في أوقات صعبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.