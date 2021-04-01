انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تبهر العالم من جديد.. شاهد برومو موكب نقل المومياوات الملكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أيام قليلة وينطلق حدث عظيم تنتظره مصر والعالم كافة، وهو حدث موكب نقل المومياوات الملكية، وسط إهتمام كبير على المستويين العربي والعالمي، حيث يعد ذلك الحدث التاريخي الذي ينتظره الملايين والذي وصفه الكثير بأنه الحدث الأهم والأقوي في عام 2021، من تنظيم وإعداد شركة MediaHub سعدي – جوهر.

شاهد برومو موكب نقل المومياوات الملكية:

ويظهر في الفيديو الترويجي لهذا الحدث التاريخي صوت الفنان الكبير حسين فهمي، وبمشاركة عدد من الفنانين المميزين الذين يحظوا بحب وإحترام لدي شريحة كبيرة من المواطنين منهم، الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، كما يتضمن البرومو حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها التاريخية وأبرز المحطات الهامة مثل دخول الشمس ومعركة قادش. شاهد البرومو:

ويتجهز ميدان التحرير في الثالث من أبريل الجاري لهذا العام 2021 لإستقبال المومياوات في مشهد مهيب، يليق بالحضارة المصرية التاريخية، والتي تعد من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، كما يتزين كذلك متحف الحضارة بالفسطاط لإستقبال المومياوات، بشكل لافت للنظر سواء من تجهيز المسار الخاص>> ( موكب نقل المومياوات الملكية) أو دخول المومياوات إلى داخل المتحف، في مشهد ينتظره العالم كافة.

وعليه فأنه يولي الملايين أنظارهم لهذا الحدث التاريخي في شتي بلاد العالم، حيث أهتمت وزارة السياحة في مصر يشارك فيه كوكبة من النجوم المميزة، حيث سيشاركون في فعاليات هذا الحدث ما بين استعراضات ونقل وآداء صوتي وبصري، لإخراج ذلك الحدث التاريخي موكب نقل المومياوات الملكية في صورة تليق بجمهورية مصر العربية.

وفي النهاية يجب علينا أن نستحضر في أذهاننا حديث الإمام الراحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حين قال ” وستظل مصر، رغم أنف كل حاقدٍ أو حاسدٍ أو مستغّل أو مستغلٍ، أو مدفوع من خصوم الإسلام.