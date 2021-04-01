/625215/اسلام-الغزولي--المصريين-الاحرار-يدعم-الرئيس-وسيدشن-حملة-شعبية-لمساندته-في-انتخابات-الرئاسة-القادمة

قال إسلام الغزولى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن المؤتمر العام للحزب يأتى هذا العام وقد مر على إنشاءه 10 سنوات، "خضنا خلالها انتخابات وشاركنا فى الحراك السياسى".

وأضاف فى تصريحات له: "لم يشارك الحزب فى الانتخابات ولكن كنا متواجدون بالحياة السياسية وفى ضهر الدولة المصرية فى كل المواقف، سواء كانت النتيجة معنا أم لا".

وتابع الغزولي : "سندشن عددا من المبادرات، وسنقوم بوضع رؤيتنا حتى 2030، ونعد تلك المبادرات من أجل أن نكون ظهيرا قويا للدولة المصرية"، موضحا أن الحزب سيستعد لانتخابات المحليات ومجلس النواب المقبلة، "كما سنعد حملة شعبية لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه تحية خاصة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، على الجهد المبذول الذي كان من شأنه تقليل حجم الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات.

فريق عمل هيئة قناة السويس

وتابع الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عاما في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية، ما عدا الأزمات التي مرت على مصر مثل عام 56 أو عام 67.. ولكن على مدار السنوات قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية".

وأضاف السيسي، قائلًا: “احنا انهاردة واقفين هنا علشان نقدم رسالة واضحة للعالم ان كل حاجة رجعت زي ما كانت وأفضل، امبارح تم مرور 103 وانهاردة هيعدي 90 وخلال 6 أيام هتعود الحركة الطبيعية للملاحة..ودي هتكون رسالة حاسمة علشان نأكد أن قناة السويس قادرة على نقل التجارة العالمية “.

ووجه الرئيس، رسالة للمصريين، قائلًا: “الحقيقة المصريين صابرين وصامتين وخايفين على بلادهم..ولازم يتأكدوا ان ربنا هيحافظ عليها.. وبقولهم متخافوش ابدا ابدا على السيسي”.

التحقيق في حادث السفينة الجانحة

وقال الرئيس السيسي ردًا على سؤال حول التحقيق في الحادث: “دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه".