/625216/تعرف-على-تصريحات-خالد-الدرندلي-بعد-وصول-بعثة-الأهلي-للسودان

عبر خالد الدرندلي، رئيس بعثة النادي الأهلي خلال لقاء المريخ السوداني، عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل من إدارة الفريق، وأن هذا الأمر ليس بجديد على إدارة الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "الإستقبال كان حافلا من جانب إدارة المريخ، ووجود نائب رئيس النادي له أهمية كبيرة ويوضح مدى الإحترام من جانب مجلس الإدارة ونشكرهم على هذا الأمر".

وتابع: "نحن لسنا غرباء فالسودان بلدنا الثاني ولا يوجد أي إختلاف بيننا والمباراة ستكون في إطار الروح الرياضية، والمنافسة على أرض الملعب ستكون فقط من أجل البحث عن الفوز في المباراة".

وأردف: "نادي المريخ فريق كبير وله قيمة كبيرة في السودان والجميع يعلم قيمتة ومكانتة، والمعاملة بين مجالس الإدارة كبيرة وهامة للغاية وأتمني أن يعلم الجميع قيمة كل فريق ولن نسمح بوجود أي عوائق أو أزمات بين جماهير الفريقين لأن كل فريق له تاريخ كبير".

واختتم: "أريد أن أرسل الإطمئنان لجماهير النادي الأهلي ونؤكد لهم أن الاستقبال حافل للغاية والبعثة لها تأمين كامل والفندق على أعلى مستوي وجميع ترتيبات الإقامة جيدة للغاية، وأهنئ فريق المريخ على حسن الاستقبال الكبير".

وليد سليمان على رأس قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المسافرة للسودان من أجل خوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الثالث من أبريل المقبل على ملعب المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف.

وشهدت القائمة إستمرار غياب محمودعبدالمنعم كهربا لاعب الفريق عن صفوف المارد الأحمر تنفيذا لعقوبة الأهلي والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر منذ الثالث من مارس الماضي.

وفي نفس الإطار أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على عودة محمود كهربا للتدريبات الجماعية عقب مواجهة المريخ السوداني في إطار منافسات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

خالد الدرندلي

وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمود كهربا لاعب الفريق الأول ، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وكذلك لاعبي الفريق بالنادي وبحضور كامل للجهاز الفني.