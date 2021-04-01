عجائب وغرائب لاعبي المنتخبات في فترة التوقف الدولي.. تعرف على التفاصيل

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شهدة الفترة السابقة علي العديد من الأحداث وردود أفعال العديد من لاعبي كرة القدم والمديرين الفنين للمنتخبات حول العالم، في مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، وفيما يلي نرصد لكم أبرز ردود افعال لاعبي مصر ولاعبي منتخب إنجلترا.

منتخب إنجلترا

في تصريحات سابقة وجهة جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، لمدربين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، انه حين يختار لاعبي المنتخب يكون عليه مسئولية كبيرة تجاه جمهور المنتخب.

وأشار "أنه تم الضغط عليه في إخيلر لاعبي المنتخب قبل إنطلاقة تصفيات كأس العالم قطر، ويبدو أن العديد من الأندية ولاعبي الدوري سيخالفون في تنفيذ القوانين الخاصة للإتحاد في المشاركة في المنتخب".

وأضاف" في جمع الدول تسعي بفوز مباريات المنتخب وتأتي فوز الأندية في المقام الثاني بعد المنتخب، ومن ناحية انديتهم أخذنا في الحسبان مبارياتهم في الشهرين القادمين".

وأكد" هنالك 60 مليون شخص يتمنون اللاعب في المنتخب، ولكننا نفعل ذلك بطريقة فنية وصحيحة، ونراعي بشكل جيد إمكانية لاعبي المنتخب في قدرتهم البدنية، والمحافظة عليهم من الإصابات".

منتخب مصر

سخر محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز من عدم إختياره ضمن قائمة المنتخب المصري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وكتب محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، عبر الحساب الشخصي على توتير: الاسم محمد إبراهيم، الجنسية : مصري". في إشارة لللهجوم والإعتراض على قرار حسام البدري بالإستبعاد من قائمة المنتخب.

وعن محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة قال "يكفيني فخرا أن النقاد والمحللين يروا أنني أستحق التواجد وهذا أكبر رد على جهاز المنتخب بالكامل، وأن السن ليس عائقا أمام تواجده في صفوف منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

وأكمل: "تحدثت سابقا أنني لا ارفض أن أجلس احتياطيا لأي حارس، ولدي حلم بالتواجد داخل صفوف منتخب مصر، وأيضا لم تكن شارة القيادة عائقا لأنني لا أبحث عنها، وإنما أبحث عن الظهور المشرف مع منتخب الفراعنة بعد الأداء الذي قدمتة خلال الفترة الماضية".

وزاد: "لم أهاجم أي شخص في صفوف المنتخب بعد إعلان القائمة، ولكن حديثي فقط كانت من أجل معرفة معايير تواجد اللاعبين من أجل العمل بجهد خلال الفترة القادمة حتي أستطيع التواجد داخل صفوف منتخب مصر، وأن الحديث عن النزول بمعدل الأعمار السنية غير صحيح".

وأردف: "الأعمار السنية في مركز حراسة المرمي ليس لها أي عائق لأن حارس المرمي الأهم هو اللياقة البدنية فقط، وكنت أريد أن يأخذ كل لاعب حقوقة خلال المعسكر القادم ويتم اختيار الأفضل وأن الجهاز الفني تحدث من قبل أن باب المنتخب مفتوح للجميع، وليس حكرا على أحد، ولكن ما حدث معي كان حكرا لأنني كنت أجتهد وفي نهاية المطاف لم أنضم بدون معرفة الأسباب الحقيقة".