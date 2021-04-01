أخبار مصرية

ننشر قانون "نقابة المهندسين" قبل مناقشته بالشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/40
  • 2/40
  • 3/40
  • 4/40
  • 5/40
  • 6/40
  • 7/40
  • 8/40
  • 9/40
  • 10/40
  • 11/40
  • 12/40
  • 13/40
  • 14/40
  • 15/40
  • 16/40
  • 17/40
  • 18/40
  • 19/40
  • 20/40
  • 21/40
  • 22/40
  • 23/40
  • 24/40
  • 25/40
  • 26/40
  • 27/40
  • 28/40
  • 29/40
  • 30/40
  • 31/40
  • 32/40
  • 33/40
  • 34/40
  • 35/40
  • 36/40
  • 37/40
  • 38/40
  • 39/40
  • 40/40

/625219/ننشر--قانون-نقابة-المهندسين-قبل-مناقشته-بالشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الاسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

 

8abb8de0c7.jpg

 

 

6323b00566.jpg

 

 

c16ce7d4e3.jpg

 

 

8352f17616.jpg

 

 

05d55828fc.jpg

 

 

f36d41ee94.jpg

 

 

2e424e3b6b.jpg

 

 

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D9

 

 

dcd18df621.jpg

 

 

14d3f90bd0.jpg

 

 

a550dc5424.jpg

 

 

3f36bd4e5c.jpg

 

 

77d17dd710.jpg

 

 

a83fc7465b.jpg

 

 

d56f820b17.jpg

 

 

8130c125b0.jpg

 

 

aa58211fc7.jpg

 

 

c7551ee8cb.jpg

 

 

05747b527a.jpg

 

 

239f4a0d6f.jpg

 

 

b5bf687a13.jpg

 

 

ff2bea7a64.jpg

 

 

5755c3e9a1.jpg

 

 

996778edf5.jpg

 

 

b6287036b1.jpg

 

 

5c3a9a3329.jpg

 

 

4ac004e3b4.jpg

 

 

e206a0c1de.jpg

 

 

e307bb000d.jpg

 

 

79ff415a6d.jpg

 

 

3755279f27.jpg

 

 

418662b648.jpg

 

 

b6efaa8517.jpg

 

 

4ca85a153a.jpg

 

 

51d0940b4d.jpg

 

 

d471ad2803.jpg

 

 

cdfa34d709.jpg

 

 

1c68d5e753.jpg

 

 

b79a0d2643.jpg

 

 

df665fb443.jpg

 

 

8b2bff6ffe.jpg

 

 

ووافقت اللجنة اللجنة املشرتكة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وماكتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية  والاقتصادية والاستثمارية ، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنمشـروع القـانون جاء منظماً لأوضاع وإجــراءات تحصـيل مــوارد النقابـة بمـا يتفق مع الدسـتور متضمناً أربع مواد إصدار بها عد أحكام وهي:  تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض وإلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعـديل النظام الداخلي للنقابة فـي مـدة ال تتجـاوز تسـعين يوم من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى واستبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة الري وسريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشر بالجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر قانون "نقابة المهندسين" قبل مناقشته بالشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا