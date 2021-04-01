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/625219/ننشر--قانون-نقابة-المهندسين-قبل-مناقشته-بالشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الاسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
ووافقت اللجنة اللجنة املشرتكة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وماكتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنمشـروع القـانون جاء منظماً لأوضاع وإجــراءات تحصـيل مــوارد النقابـة بمـا يتفق مع الدسـتور متضمناً أربع مواد إصدار بها عد أحكام وهي: تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض وإلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعـديل النظام الداخلي للنقابة فـي مـدة ال تتجـاوز تسـعين يوم من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى واستبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة الري وسريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشر بالجريدة الرسمية.
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