«النائب محمد الحسيني»:بنحلم بمدينة جديدة لـ«بولاق الدكرور»و«زيارة السيسي»..و«التقسيم الإداري» «هيكون قبل المحليات» ...«حوار»

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وكيل محلية النواب في حوار مفتوح مع موقع دوت الخليج فيديو وصور

"دخل البرلمان في 2015 بالعجلة..ويصل للمجلس يوميا عبر تاكسي أو مترو الأنفاق.. ويستخدم الموتوسيكل للتنقل بين الوزارات، وتحرك بين شوارع إمبابة ومن خلفه وزير البيئة علي الموتوسيكل ..يحقق المعادلة الصعبة في التواجد الحقيقي بجلسات ولجان البرلمان مع التواجد علي الأرض في دائرته" ... إنه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي تحدث في حوار مفتوح مع موقع دوت الخليج بشأن تطورات المشهد السياسي والبرلماني المصري، وجهوده الرقابية الفعالة خلال الأيام الماضية.

محمد الحسيني الذي يؤمن دائما بأهمية العمل علي الأرض، وأن يكون المسؤول في الشارع دائما، يري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق هذه المعادلة ويتحدث من واقع الشارع، وليس من داخل المكاتب، ومن ثم علي جميع مسؤولي الحكومة أن يدركوا مثل هذه الخطوات، مؤكدًا علي خوضه العديد من الجولات ضد العصابات المفترية لسرقة أراضي الدولة، وأبرزها أرض فيصل التى وقف المزاد الخاص بها من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ويتم إجراء العديد من المشروعات الخدمية لأهالي دائرة بولاق الدكرور، ويحلم ببناء مدينة جديدة لبولاق الدكرور، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا علي تقدير أهالي بولاق الدكرور لجهوده في التنمية وهم داعمين له وللدولة المصرية واستقراراها ولكن يحلمون ببناء مدينة جديدة لهم علي أرض كلية الزراعة بجامعة القاهرة علي نحو مايقرب من 100فدان.

وكيل لجنة الإدارة المحلية الذي يوجه التحية للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويصفه بـ"جواهري المحليات"، ويتمني أن يراه يوما بالجهاز التنفيذي للدولة المصرية لترجمه جهود وأفكاره التى من شأنها النهوض بالمحليات، يؤكد أن قانون الإدارة المحلية لم يعد له وجود فى البرلمان، والحكومة لم تتقدم بمشروع قانون جديد بشأنه، مؤكدا علي ضرورة أن يتم استغلال ذلك ويتم النقاش والحوار حول قانون التقسيم الإداري للمحافظات وأن يصدر قبل أن يصدر قانون الإدارة المحلية، حيث التقسيم الإداري من المهم أن يسبق انتخابات المحليات، مشيرا إلي أنه تناقش مع رئيس لجنة الإدارة المحلية شأن هذا الأمر، مشيرا إلي أن أداء برلمان 2015 كان له ظروفه، والبرلمان الآن له ظروفه، ولكن شكل الأغلبية البرلمانية مختلف ومنضبط تحت قيادة زعيم الأغلبية أشرف رشاد والتنسيق بين قيادات المجلس، والعمل تحت لواء حزبي كبير متواجد بقوة فى الشارع المصري...وإلي نص الحوار

في البداية بنرحب بحضرتك فى موقع دوت الخليج..ونوجه لسيادتك الشكر علي تلبية الدعوة؟

شكري وتقديري لفريق عمل موقع دوت الخليج بقيادة الكاتب الصحفي عمرو الديب، واللي قدر في فترة قليلة يكون متواجد بشكل حقيقي فى الساحة السياسية والبرلمانية وبصورة فعالة ومؤثرة، فخالص شكري وتقدير لفريق العمل بشكل كامل.

فارقنا الأربعاء قيمة عظيمة وهو الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتقدمت جميع أجهزة الدولة له بالنعى، وانطلاقًا من كونه صاحب أفكار مختلفة، كيف ترى شخصية كمال الجنزورى وماذا تقول فى يوم وفاته؟

- الدكتور كمال الجنزورى شخصية وطنية عظيمة، لا يوجد عليها خلاف، تحمل مسئولية فى أوقات صعبة، وعندما تم تكليفه من مهام فى أوقات متعددة قدم أداءً مميزًا.

شاهدنا واستمعنا حديث الرئيس السيسي، من وسط قناة السويس، وكانت رسائلة حاسمة سواء للداخل والخارج، كيف ترى هذا المشهد خاصة ما يتعلق بملف المياه؟

- الرئيس السيسي يتبع لغة بسيطة تطمئنا على استقرار هذا الوطن، وكان حديثه نهائي وحاسم بشأن المياه، إذ تعد رسالة قوية جدًا للمتربصين، خاصة عندما قال "اللى عايز يجرب يجرب"، والشعب المصرى تلقى حديث الرئيس بسعادة بالغة وحماس، وأى شئ الرئيس السيسي يذكره تأتى من واقع المسئولية، ويسعدنا دائمًا وجود الرئيس على الأرض، ويعطي رسالة طمأنينة إلى المواطنين، وهذه من وجهة نظرى رسالة قوية من رئيس قوى، تفيد بأن مافيش حد هاياخد نقطة «مياه» من مصر، وباسم مواطن من منطقة شعبية أوجه للرئيس التحية، كما أحيي العاملين فى هيئة قناة السويس، على مجهودهم خلال المحنة التى مرت بها، ونأمل تطوير وتحديث فى قناة السويس.

فى ظل متابعتكم لأزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، كيف رأيتم هذا الحدث وعن مدى استمرارها لوقت أطولها؟

مجلس النواب تابع بحرص ما حدث فى أزمة السفينة الجانحة، وهناك وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد إلى قناة السويس، وهذا تطبيق لمقولة مفادها ضرورة تفعيل الأقوال على الأرض.

كانت هناك حالة من الطمأنينة فى البرلمان، ومؤمنين بأنها محنة ستتحول إلى منحة، إلى أى مدى تحقق ذلك؟

- قلت هذا بالنص فى كلمتى أمام رئيس النواب، وكنت مؤمن بأن هذه محنة ستتحول إلى منحة، ونحن نحمل المسئولية إلى جانب الرئيس، ومن الضرورى أن نتفاعل مع المواطنين على الأرض، مع كافة الأجهزة التنفيذية، مافيش فرق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وعندما نرى رئيس الجمهورية متابع للمشاريع المنفذة من قرب، إذًا فمن الضرورى أن يكون النائب على نفس النهج، وأن نعكس نبض الشارع إلى البرلمان.

دائمًا خلال وجودك فى مجلس النواب، كنت تتبع صيغة «الفريق الواحد» وضرورة وجود تناغم، هل ترى أن حالة التناسق فى أزمة السفينة راجع لتفعيل الدور الرقابة المتبع من قبل المجلس منذ بدء الفصل التشريعي الثاني، من وجهة نظرك كيف ترى هذا الأمر؟

- دائمًا اتحدث بلغة «الكرة» اليوم، لدينا حزب مستقبل وطن، وهو حزب مؤسسي ويضم عدد كبير فى البرلمان الموقر، حيث أن لدينا كوادر مؤثرة مثل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، وهنا نسعى إلى تحقيق الهدف قبل الترتيب، ويحدث عندما تكون العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تتمكن من الحل على الأرض، ورأينا حرص من الحكومة وخاصة المهندس مصطفى مدبولى على التواصل والقدوم إلى البرلمان، وهذا أمر يطمئنا كنائب، وهذا يعكس أننا فريق واحد، ويؤثر بالإيجاب على المواطن، وألاحظ طريقة أداء جديدة، ومتأكد من تحقيق الهدف فى النهاية بإذن الله.

باعتبار أنك تطرقت للحديث عن حزب مستقبل وطن، باعتبار صاحب الأغلبية البرلمانية، كيف ترى أداء الأغلبية بقيادة الزعيم أشرف رشاد، وما هى أوجه الاختلاف التى كونتها بين البرلمان بين الفصل التشريعي الأول والثاني؟

- برلمان 2015 كان عدد المستقلين أكثر من 400 نائب، ولم يكن هناك عدد كبير ممثل داخل المجلس من قبل حزب بعينه، الوضع اختلف هذه المرة، لدينا الآن تمثيل كبير داخل البرلمان، وبالتالى طريقة اللعب مختلفة، حيث وجد آلية مختلفة للتفاعل كأدوات برلمانية داخل الحزب، وهذا أمر يتم طرحه داخل القاعة بشكل منظم، وهذا أمر يسهل من تفعيل أدواتك البرلمانية، ويوصلك إلى تحقيق الهدف، فى أقصر الطرق، وهذا يختلف عن 2015، فالآن يوجد زعيم أغلبية ولجان نوعية، وأنا مع نهوض الأحزاب البرلمانية لأنها تساهم فى خروج كوادر تخدم الدولة المصري".

كنت صاحب الاستجواب الوحيد فى الفصل التشريعي الأول خلال برلمان 2015، وهذا أمر يمثل قمة تفعيل الأدوات الرقابية، وارتباطًا بتقديم استجواب تجاه أحد الوزراء الآن، أود أن تتحدث عن حالة الاستدعاء التى تمت للوزراء من 12 يناير حتى أول فبراير، وحالة الرفض الذى صاحبت بعض الوزارء متضمنة الملاحظات؟

- نحن نتحدث عن الاستجواب الوحيد المقدم فى برلمان 2015، والذى كنت قد تقدمت به موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكانت نتيجته حصولنا على مبلغ 500 مليون جنيه، وحدث تحرك إيجابي داخل المستشفى، وبالتواصل مع أحمد راشد، ورئيس النواب، ووزيرة الصحة، نحاول عمل إزالة كاملة داخل المبانى المتهالكة بمستشفى بولاق الدكرور، ونهدها ونبدأ فى تأسيسها وفقًا للتأمين الصحى الشامل، حتى لا نقم بتعديل آخر، وتمكنا من أخذ الموافقات اللازمة، وهنا تفعيل للدوات الرقابية والذى يأتى بنتائج، وأطمن كل أهالى بولاق الدكرور، أنه سيتم القيام بأعمال على الأرض بإذن الله.

عندما نذكُر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، مع تقديرى الكامل لكل النواب، دائمًا يتردد اسم النائب محمد الحسيني، ولذا نود معرفة تكوين محمد الحسيني، بالنسبة لملف المحليات، وكيفية إيصال رسالته فى لجنة الإدارة المحلية على مدار الخمس سنوات، وما هى الملفات التى عملت عليها؟

- نجحت بالبرلمان بفضل دعم أهالى بولاق الدكرور، وكنت أرى قبلها أنه ليس من الضرورى ضخ الكثير من المبالغ المالية فى الدعاية، ومن هنا أصررت على استخدام «العجلة» كوسيلة بسيطة وسهلة فى التحرك، وبالفعل عندما حالفنى التوفيق، قدمت إلى مجلس النواب بها، فهى تعد عنوان ورسالة تعبر عن المناطق الشعبية، فقد أردت نقل «بولاق» الدكرور على الخريطة، حيث أن عنواننا كان «عايزينها على الخريطة»، والغرض من ذلك أن المواطنين يلتفتوا إليها، ولما دخلت بـ«العجلة» لقيت مصر كلها بتتفرج، ولكنني عندما أردت الدخول، تفاجأ رجال الأمن بالبرلمان، وتسائلوا:" أنت مين وعايز؟ قولت:" أنا نائب برلماني" ولكن وفقًا للوائح غير مسموح، وهذا أمر جلب الأنظار، ولكنني طالبت من كل الصحف تقييمى من خلال الأداء، ونحمدلله أننى فى دور الانعقاد الأول خلال الفصل التشريعي الأول، كنت من أفضل ستة نواب، وتلى ذلك أنني أعتدت على القدوم للبرلمان بالتاكسي بعد ذلك، وهى فكرة مترسخي لدي من شأنها أن نرى الأمور بأعيننا، وليس من خلال السمع فقط، أما عن التحرك خارج البرلمان بموتسيكل فهى «متعة» وأنا طول الوقت بتعلم، فأنا مؤهل متوسط وحابب أنى اتعلم، لأن بالعلم نقدر نعمل تنمية حقيقية على الأرض.

وماذا عن ركوب وزير البيئة للموتسيكل الخاص بك؟

كان الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وجرى الحديث عن النظافة فى إمبابة، ولكنى أعترضت على بعض الأمور، ومن هنا تواصل معي الوزير تليفونيًا، وسألنى عن سبب غضبي، قلت له:" الكلام الذى يتصل بالنظافة فى إمبابة لا أساس له من الصحة، طلبت منه النزول إلى منطقة إمبابة لرؤية ما يحدث على أرض الواقع، وبالفعل جاء الوزير وأخذ جولة بالمنطقة، وبالفعل تأكد من حديثى، وبناءً على ذلك قام بإلغاء جميع الشركات الموجودة.

ننتقل إلى لجنة الإدارة المحلية، والجهد الذى تم على مدار خمس سنوات، وقبل التطرق إلى الملفات، نود معرفة كيف يرى وكيل لجنة الإدارة، النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خاصة أنه يديرها منذ 5 سنوات؟

- يعجبنى فكرة أن يكون الوزير «صنايعي»، وعندما عملت مع النائب أحمد السجينى، لم نكن متفقين مع بعض، قلت:" اية الرجل اللارج دا اللى هايبقى رئيس الإدارة المحلية"، وقولت: دا مش «شبهنا»، وعند مرور سنة واثنين، تشرفت بالتواصل والعمل مع قيادة فنية واعية قادرة، بقدر النائب أحمد السجينى، فهو رجل ذكى جدًا، وفاهم مش حافظ، ويسعى إلى تقديم كل الأفكار، ورأيت أن لقب «جواهرجى المحليات»، هو الأنسب لذكره عن النائب أحمد السجيني، وكل من يأتى إلى البرلمان ويستمع إلى حديث «عم» أحمد السجيني فكرته تتغير عن البرلمان، وأيضًا النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، الذى يعد كادر سياسي كلنا نفتخر به، وكلها قيادات نفتخر بها، وكان لنا السبق فى الإدارة المحلية أننا تناولنا ملفات لم يكن يتطرق لها أحد، مثل المواقف والمحاجر، ومواقف السيارات، وكلها قضايا تمس المواطنين، وأخيرًا أتوجه للنائب أحمد السجيني «جواهرجى المحليات» بالتحية وأتمنى أن يصبح وزير خلال الفترة المقبلة".

متي سنري قانون الإدارة المحلية يخرج إلى النواب، وأيضًا ماذا عن انطلاق الانتخابات المحلية، ونود معرفة وجهة نظرك فى مشروع التقسيم الإداري؟

قانون الإدارة المحلية بالغ الأهمية، وقد تم طرحه خلال الفصل التشريعي الأول، ثم واجه القانون مرة أخرى تباين فى بعض الأفكار وسقط قانون الإدارة المحلية بانتهاء الفصل التشريعي الأول، لأنه عنما تنتهي مدة المجلس تسقط القوانين التي لم يتم الموافقة عليها، ولكن تم استدعاء قانون جديد من النائب محمد الفيومي، بمشروع قانون للإدارة المحلية، وتقدمت فى عام 2017 بمذكرة للدكتور على عبد العال حينها معنى بالتقسيم الإدارى للمحليات، قبل إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن الواقع على الأرض لا يتناسب مع القانون، فترى مثلًا فى بولاق الدكرور 3 مليون نسمة، وفقًا للقواعد المحلية المنضبطة، حيث كان من الضرورى وجود «حييين»، قبل الانتخابات المحلية وإصدار قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى إنشاء الواحدات المحلية بمعايير وضوابط، وتواصلت بالفعل مع نواب البرلمان لعقد اجتماع تنسيقي لمعرفة المناطق التي تحتاج إلى وحدات جديدة ورؤية الحكومة حول العاصمة الإدارية الجديدة، ومكونها الجديد، وهل ستضاف إلى المحافظة أم لا؟ وحتى ذلك الحين لدينا أفكار جديدة لعرضها بشأن القانون، ووضع خريطة فنية منضبظة تخدمنا لمدة 30 أو 40 عام، كما سنستدعي أعضاء الحكومة، لمعرفة هل الحكومة تحتاج إلى وحدات محلية جديدة؟ أو هل الحكومة لديها رؤية بشأن إنشاء محافظات جديدة، فقانون الإدارة المحلية القديم وضع منذ عام 43 و79، وهناك مستجدات جديدة ضمنها 14 مدينة حديثة والعديد من الإشكاليات الفنية، ولابد من التشاور مع الجهات المختصة، فى هذا الشأن،لأن هذا أمر يحتاجه المواطن، ونحتاج وجود حالة من التناغم بينا، حيث أنها من الضرورى، استغلال طاقات وخبرات الشباب لتمثيلهم فى المجالس المحلية، ونحن منذ أكثر من 10 سنين لا يوجد لدينا مجالس محلية منذ حلها عام 2011.

هل قانون التقسيم الإداري يتسبب في تأخير الانتخابات المحلية؟

نسعى إلى استغلال عدم وجود قانون للمناقشة من خلال عمل جلسات حوارية مع المختصين توفيرًا للوقت ومعرفة رؤية الحكومة فى احتياجاته من انشاء وحدات محلية وغيرها، ولدينا يقين فى لجنة الادارة المحلية أن القانون سيخرج إلى النورفى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، بعد توافق الأجهزة المعنية.

ننتقل إلي ملف اشتراطات البناء وهل هي ظالمة أم منصفة للمواطن؟

بعد 2011 حدث تعدي كبير على الأراضي الزراعية مع وجود اراضي غير مخططة، وتغيير فى أداء الجهاز التنفيذي نتيجة عدم وجود ضوابط محددة مع انتشار العشوائية ووجود مشاكل فى المياه والصرف الصحي، وتعد الاشتراطات البنائية بداية جديدة، واجتماع رئيس الوزراء مع الرؤساء اللجان النوعية ومع رئيس لجنة الاسكان والادارة المحلية، بحضور زعيم الاغلبية، أشرف رشاد حول رؤية الحكومة فى وضع اشتراطات بنائية، وكان هناك انسجام بين النواب والحكومة فى عرض رؤيتها والمشاكل والحلول، ووضع ضوابط مع عدم التضييق على المواطن، مع تسهيل الاجراءات والحفاظ على دعم واستقرار الدولة المصرية لضمان عدم عودة العشوائيات مرة أخرى لأنها سببت العديد من المشاكل ولم يصلنا تصور نهائي عن اشتراطات البناء، ونأمل أن الاشتراطات البنائية تُلبي طموحنا وطموحات الشعب المصري.

لك مساهمة تشريعية بخصوص قضية "السياس " ولكن ما زلنا نعاني من وجود السياس فى مصر ؟

هناك مصارحة وشفافية فى نقل القضايا من على ارض الواقع وتطبيقاها، ونحتاج إلى إرادة فعند وضع قانون أو التشريع لابد من إعداد اللائحة التنفيذية وجود مختصين والتشاور مع اللجان النوعية المختصة بالتطبيقات على الأرض وتحتاج إلى مراجعة، ولابد من أن تكون اللائحة التنفيذيه على علاقة مع الواقع، رئيس الوزراء يتبع نهج جديد وهو التشاور مع المجلس فى مختلف الأمور، وهذا شئ إيجابي.

31مارس كان أخر أيام التقديم علي التصالح بشأن مخالفات البناء؟ماذا بعد؟

قدمت لجنة الإدارة المحلية، 10 توصيات بشأن التصالح على مخالفات البناء، والحكومة أخذت منها بنسبة كبيرة، والواقع والأرقام كاشفة للحقائق وتساعد على التحليل وإيجاد حلول تعاون بين الحكومة و البرلمان، ليس تضييع للوقت، ولكنه فى صالح الحكومة، وقد وصلنا إلى مليار، وبعد تدخل اللجنة، حصلنا على17 مليار من الإيرادات على ارض الواقع، وذلك من خلال الإرشاد بأدوات لتنفيذها للوصول الي نتيجة وتطبيقها بطريقة مناسبة، واقترحت على وزير التنمية المحلية، تولي كوادر من المحليات، حتى تتولي مناصب فى التنمية المحلية وتصعيدهم لتولي رئاسة الوحدات مثل ما حدث مع محافظ الجيزة، حيث تم إثبات نجاحات وعمل تحليل للكافآت فى المحليات والمؤسسات المختلفة.

من خلال مجهوداتك الخدمية على أرض الواقع داخل دائرتك.. كيف توازن بين الدور الخدمي والتشريعي؟

في بداية عملي النيابي ظللت بدون مكتب عمل لمدة 5 سنين متواصلة، ولكن كنت أمتلك فريق عمل رائع، أتوجه إليه بكل التحية والتقدير، لأنهم قاموا بمساعدتي ودعمي في كل شييء، وكانوا السبب في نجاحي ووصولي لهذا المكان، فأنا أقوم بممارسة دوري الرقابي وممارسة أعمالي بشكل يتناسب مع ضميري، وبالأداء الفعال الذي نقوم به، ومن ثم نجنا في إيجاد تعاون فعال من الحكومة وإستجابة سريعة لمطالبنا، فمن أجل أن تكون نائب فعال، يجب أن تعمل لذلك وليس بمجرد شعارات نتفوه بها.

كيف جعلت الحكومة تنظر إلي بولاق الدكرور؟

إستجابة الحكومة من خلال مطالبنا المتكررة، بتنفيذ الخدمات المطلوبة في دائرة بولاق الدكرور، حيث تم إفتتاح 4 مدارس وخمس منشأت حكومية سوف يتم إفتتاحهم غدا، وتحمل لافتات يُكتب عليها لأول مرة اسم الرئيس السيسي، فنحن نمتلك منشأت حكومية تم تنفيذها بتكلفة 500 مليون جنيه، كما نمتلك إدارة تعليمية جديدة على مساحة 526 متر بها 326 موظف وتم نقلها بمكان أخر نفخر به جميعا ويليق بالعاملين به ونمتلك 5 مدارس بها 44 فصل، كل هذه الخدمات التي تم تنفيذها تجعل المواطن يثق في الحكومة والدولة.

فالرئيس السيسي قام بمجهود رائع من أجل خدمة المواطنين ، فتطويره 4500 قرية كانت بمثابة نقلة نوعية لم تشهدا مصر من قبل ، لذلك أوجه رسالة لكارهي الدولة المصرية الذين يحاولون أن يقللو من حجم وقيمة الإنجازات المصرية، وهي أن كل ما تفعلوه لن يجدي نفعا، فالمواطن أصبح فاهم وواعي لما يحدث ويدور حوله، لذلك أتوجه برسالة تحية وتقدير للرئيس السيسي على مجهوداته القيمة والملموسة على أرض الواقع، كما أتوجه بدعوته لزيارة بولاق الدكرور وإمبابة والطالبية وهذه المناطق الشعبية والتي تدعم دائما بلدها في كل الأوقات، فأنا أطمع وأحلم في الحصول على 75 فدان لـ100 فدان في أرض كلية الزراعة والتي تبلغ مساحتها 200 فدان وذلك لعمل مدينة جديدة على أرض كلية الزراعة يستفيد بها أهالي بولاق الدكرور، وأود ان أشير أيضا إلى أن الدولة تقوم بعمل مشروع قومي عملاق يتمثل في محور ترعة الزمر والتي تمتد لـ12 كيلو، كما يتم تنفيذ الخط الثالث في بولاق الدكرور، والذي يمثل نقلة نوعية بالنسبة للاهالي ولكن بعد كل هذا التطوير ينقصنا مدينة جديدة لحل أزمة العشوائيات.

بمناسبة الحديث عن مدينة بولاق ..حدثنا عن تجربتك في مواجهة العصابة المفترية بأرض فيصل؟

دائما أستشهد بجملة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا من خلال منبري هذا أتقدم بالشكر والتقدير للواء محسن كامل واللواء طارق حمزة والمقدم هاني الحسيني، لأنه من خلال هذه الشخصيات المحترمة تم لفت النظر إلى أرض الإصلاح الزراعي في عام 2012، وبمجرد دخولي البرلمان تم تناول هذا الملف بمنتهى الجدية، لذلك قام وزير الزراعة الاسبق بطرحها في مزاد علني، ولكن قمت بالتصدي له بالتعاون مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وتم إلغاء المزاد وعلى الرغم من تعرضنا للضغوط والمشاكل المستمرة بعد هذا الامر إلا أننا قمنا بتجاوزها.

ثم بعد ذلك قمت بتسليم ملف هذه الأرض للنائب أحمد السجيني، لعمل خريطة يتم من خلالها إستغلال هذه الأرض، وقمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية وحصلنا على فدان وقمنا بالتعاون مع وزارة التامينات والمعاشات وتم الحصول على 1000 متر، وتعاونا أيضا مع وزارة التربية والتعليم وقمنا بالحصول على 7720 متر، وتعاونا مع وزير العدل وسيتم عمل محكمة على مساحة 2000 متر، فكل هذه الخدمات سوف يتم تنفيذها على أرض بولاق الدكرور والذي أفخر دائما كوني واحد منها.

كما يوجد ايضا 17 فدان من أرض الإصلاح الزراعي ببولاق الدكرورـ وقمت بالتواصل مع مسئول من وزارة الزراعة ومع المعنيين بهذا الأمر ومع رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ من أجل الحصول عليها لإقامة مشروعات خدمية بها، فانا كل ما أسعى له هو تحقيق مطالب أهل دائرتي وخدمتهم، وأشكر أعضاء الحكومة وجميع المسئولين الذين قامو بمساعدتنا لإنجاز هذه الأمور، ولن نقتصر على ما حققناه فقط بل سيكون هناك المزيد من المطالب لتلبية كل ما يحتاجه اهل الدائرة، وأدو هنا الإشارة إلي أننا في بولاق الدركرور لدينا ناديين منهم النادي العربي لا يوجد لديه أرض،والحقيقة هنا بتوجه بالشكر للنائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنت تناولت هذا الملف بأننا لدينا مساحة أرض 1595 متر لمحطة رفع ملغاه بشارع السلاب والجمعية العمومية وافقت لي علي الأرض لصالح نادي العرب، وأنا راضي بهذا الأمر وبشكر كل المسؤولين هناك، وكل هذا له مردود إيجابي علي المواطن لما يلاقي لافته مكتوب عليها اسم رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة اللي أنا الحقيقة بشكره وتعاون معنا وطور لنا مراكز شباب وهو من ساعدنا لتطوير مراكز الشباب وطور مركز شباب صفط اللبن، ومركز شباب مصر "مبارك سابقا" وتطوير مركز شباب كفرطهرمس، وعشان كدا الحكومة "جت عندنا" وأنا سعيد بجملة حضرتك" اللي قولت فيها جبت الحكومة عندك إزاي".."جبنا الحكومة لما عضو الحكومة متمثل في وزير أيقن أن النائب يتحدث في قضايا عاجلة ويعمل معه من أجل الصالح ...وهذا ليس معنا أننا انتهينا من كل المشاكل ..أنا عندي مشاكل كتير جدا ..ولكن بالسعي والإجتهاد مع ممثلي الحكومة وبقول دايما بأن انفعالتنا بقدر همومنا خاصة في الموضوعات التى تتطلب أن يتم الانتهاء منها سريعا:"موضوع يخلص في يومين يأخرونا 6شهور ليه".. ونتيجة التعاون والتنسيق مع الحكومة نقدر نحقق طموحات المواطن.

إنفعالتنا بقدر همومنا.. بهذا الجملة بشكر حضرتك علي تشريفك لموقع دوت الخليج ودائما فى مزيد من التقدم والنجاح

أنا بشكرك ودايما بقول دوت الخليج مش شعار.. دوت الخليج بكل أبناء الوطن المخلصين الشرفاء بجد، مع تحيا محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بن أبناء بولاق الدكرور وأفتخر.