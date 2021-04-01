/625221/أيمن-يونس-رفضت-رحيل-مصطفي-محمد-وهؤلاء-هم-من-وافقوا-على-رحيله

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ان نادي الزمالك يحتاج للخبرات خلال المناصب التنفيذية للفريق، لأن من يتواجد حاليا ليس لديهم أي خبرات حقيقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "لن أعود لنادي الزمالك مرة ثانية وأتمني أن يتم اختيار أصحاب الخبرات، ويجب على وزير الرياضة التدخل من أجل إضافة نجوك الزمالك السابقين في اللجنة التنفيذية".

وأكمل: "هناك مخرجين يتواجدوا في المباريات، ويقوموا بإدارتها بطريقتهم الخاصة، وهذا ما يغضب الجماهير، لأن هناك من يرغب في حدوث فتنة رياضية عندما يتم عدم إعادة هدف مشكوك في صحتة، ويجب إصلاح المنظومة الرياضية بالكامل لأن ما يحدث حاليا غير مقبول".

وتابع: "كنت ضد إحتراف مصطفي محمد إلي الاحتراف الخارجي في يناير الماضي وتحدثت مع اللاعب بتأجيل رغبتة حتي الصيف القادم واللعب لأي فريق عندما يتم تقديم عرض مناسب للنادي، ولكن اللجنة المؤقتة قالت أنها المسئولة عن هذا الأمر، وأرادوا البيع من أجل توفير المبالغ المالية".

واختتم: "نادي الزمالك مليء بالأموال، وهناك أموال كثيرة لصالح النادي ولم يتم الحصول عليها ويجب السعي عليها، والفريق كبير ولديه الأموال ويجب أن يكون هناك تحديد سقف الرواتب بالنسبة للاعبين، وضد الطلبات المادية الخاصة به خلال الفترة الماضية، وفي حاله تحديد السعر النهائي سيرتاح الجميع".

رئيس الزمالك: هذه الشركة ستحل أزمات نادي الزمالك

أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة، أن شركة الكرة التي سيتم إنشاءها بنادي الزمالك، سوف تكون الحل لكثير من الأأزمات داخل النادي .

وقال رئيس الزمالك أن النادي يحتاج لحوالي 500 مليون جنيه ليستطيع سداد كافة التزاماته، مؤكدا أن المستحقات المتأخرة لفريق كرة القدم فقط، تصل إلى 89 مليون جنيه .

أيمن يونس

وفي سياق آخر كشف المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك تفاصيل في أمر تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، وسبب توقف المفاوضات في آخر لحظة .

وأكد رئيس نادي الزمالك أن فرجاني ساسي لديه رغبة أكيدة في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، كما كشف عن أن الجلسة الأخيرة التي جمعت بين الزمالك ومهند عون وكيل اللاعب كانت ستشهد تجديد فرجاني ساسي .

وقال رئيس الزمالك أن مهند أتى بنسخ من العقود للتوقيع بالفعل وكان قد تم الاتفاق على كل شيء، ولكن ما عطل الأمر في آخر لحظة هو مطالبة مهند بمستحقات فرجاني ساسي المتأخرة والتي تقدر بنحو 685 مليون يورو، واشترط مهند أن يتم دفعهم قبل التجديد، وهو الأمر الذي أوقف أمر التجديد بسبب عدم قدرة الفارس الأبيض على تنفيذ هذا الشرط .