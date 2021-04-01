/625223/أيمن-يونس-يكشف-مفاجأة-صادمة-لجماهير-الزمالك-بشأن-تجديد-تعاقد-فرجاني-ساسي

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن كواليس الاجتماع الذي حدث مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول، وذلك قبل رحيلة عن اللجنة الفنية بالنادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "تحدث مع فرجاني ساسي، وكانت المقابلة جيدة للغاية، ولكن بصراحة كانت طلبات اللاعب المالية مبالغ فيها بشكل كبير، وأكدت له أن نادي الزمالك يريد تواجدة مع الفريق ولكن يجب تقنين الأوضاع الخاصة بالأمور المالية".

وأكمل: "فرجاني ساسي يمتلك قيمة فنية كبيرة ويتحدث دائما عن دعم جمور الزمالك له، ولكن يجب أن يكون هناك وضوح في تحديد مصيرة سواء بالاستمرار أو الرحيل لأن الإدارة لن تستطيع توفير المبالغ المالية الخاصة به، ويجب على اتحادة الكرة المصري تغيير قوانين العقود الخاصة باللاعبين".

وتابع: "ما يحدث في جميع دول العالم في الحصول على قيمة العقود هو ضمن اللاعب الحصول على 51% من قيمة تعاقدة بشكل رسمي، والنسبة المتبقة تكون على حسن تحقيقة للبطولات والانجازات مع الفريق، وهذا ما أتحدث عنه دائما ولا يتم تطبيقة". وأردف: "إذا أراد فرجاني ساسي الحصول على المبلغ الذي يريده فنادي الزمالك يتفق معه على هذا الإتفاق وفي حال مشاعدة النادي للفوز بالبطولات يأخ ما يريدة لأن النادي وقتها سوف يحصل على البطولات، وأن الأسعار قد تغيرت حاليا في بطولة الدوري المصري، ويجب على النادي عرض المبلغ المنطقي لساسي".

واختتم: "أشرف قاسم مثل أخي ولا يوجد بيننا أي أمور خاصة بالمشاكل لأننا دائما نكون متعاونين وأي شخص يحدث أو حدث بيننا دا نادي الزمالك فهو ليس لأحد شخص التدخل فيه لأنني أحبه وأحترمة، وهو تحمل كثيرا خلال الفترة الأخيرة بجانب عبد الحليم على".

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أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ان نادي الزمالك يحتاج للخبرات خلال المناصب التنفيذية للفريق، لأن من يتواجد حاليا ليس لديهم أي خبرات حقيقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "لن أعود لنادي الزمالك مرة ثانية وأتمني أن يتم اختيار أصحاب الخبرات، ويجب على وزير الرياضة التدخل من أجل إضافة نجوك الزمالك السابقين في اللجنة التنفيذية".

تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك

وأكمل: "هناك مخرجين يتواجدوا في المباريات، ويقوموا بإدارتها بطريقتهم الخاصة، وهذا ما يغضب الجماهير، لأن هناك من يرغب في حدوث فتنة رياضية عندما يتم عدم إعادة هدف مشكوك في صحتة، ويجب إصلاح المنظومة الرياضية بالكامل لأن ما يحدث حاليا غير مقبول".