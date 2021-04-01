/625224/تعرف-علي-مباريات-اليوم-الخميس-وأهم-المواجهات

انتهت مباريات فترة التوقف الدولي أمس الأربعاء، وينتظر عشاق كرة القدم عودة الدوريات الأوروبية والعربية غدا الجمعة، من أجل مواصلة المتعة ومشاهدة المباريات الكبري خلال الفترة القادمة.

ويعتبر اليوم الخميس هو يوم الأجازة لجميع البطولات على مستوي العالم قبل العودة للمشاركة في البطولات العالمية والعربية، ولكن تقام اليوم مباريات دوري الدرجة لاثانية الإسباني، بجانب الدوري المصري للدرجة الثانية.

وفيما يلي مباريات اليوم:-

إسبانيول ضد فوينلايردادا وتقام المباراة الساعة الخامسة.

المباراة الثانية يستضيف ريال مايوركا فريق ليجانيس وتقام في تمام السابعة مساء.

المباراة الثالثة ستجمع بين لاس بالماس وفريق لوجو وتقام في تمام التاسعة مساء.

المباراة الرابعة ستكون بين ريال سرقسطة ضد قرطاجنة.

دوري الدرجة الثانية المصري:-

المباراة الأولي بين الأولمبي ضد الرجاء.

المباراة الثانية بين المنصورة وفريق فاركو.

المباراة الثانية ستكون بين حرس الحدود وفريق مالية كفر الزيات.

المباراة الرابعة ستكون بين الجزيرة مطروح وفريق أبو قير للأسمدة.

المباراة الخامسة بين ألعاب دمنهور وفريق سبورتنج.

المباراة السادسة ستجمع بين دكرنس وفريق بيلا.

المباراة السابعة ستجمع بين كفر الشيخ وفريق بني عبيد.

المباراة الثامنة ستجمع بين بلدية المحلة وفريق الحمام.

حسام البدري يطلب إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.. تفاصيل

يبدو أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم لن يتم اكتمال مبارياتها بسبب تصريحات حسام البدري مدرب منتخب مصر وطلب زيادة المعسكرات المحلية، لزيادة الانسجام بين اللاعبين.

ويرى البدري أن سبب هبوط مستوي لاعبى منتخب مصر خلال لقاء كينيا الأخير، جاء بسبب عدم وجود معسكرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأحاديث كثيرة خلال الفترة الأخيرة، حول عدم قدرة المدرب قيادة الفراعنة خلال المراحل الهامة القادمة.

جدول مباريات اليوم

بناء على حديث حسام البدري بعد مباراة جزر القمر، يتبين أنه يريد إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك من أجل توفير العديد من المعسكرات الكافية للاعبين المحليين خلال الفترة القادمة، والتجهيز الأمثل لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي حال قبول اللجنة الثلاثية مقترح حسام البدري خلال الفترة القادمة وتوفير المزيد من المعسكرات المحلية له والتي تأتي خارج الأجندة الدولية، سيتم إلغاء بطولة الدوري المصري بشكل رسمي هذا الموسم، والتجهيز للبطولة القادمة خلال الفترة القادمة.