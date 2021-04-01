التموين تبدأ صرف سلع أبريل المدعمة للمواطنين اليوم

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف مقررات شهر أبريل، مشيرة إلى أن شركتى الجملة (العامة - المصري) قامتا منذ 27 مارس الجارى بصرف كل مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها التى تنتشر فى محافظات الجمهورية.





وأوضحت الوزارة، فى بيان أمس الأربعاء، أن السلع التى تسلم لمنافذ الصرف من بقالين تموينيين ومنافذ جمعيتى تصل إلى 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، مساحيق الغسيل، والصابون والكبريت، مشيرة إلى أن عمليات إمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع نهارا وليلا، لإمداد تلك المخازن لتصل السلع التموينية التى تحتاجها منافذ الصرف من سلع مقررة على بطاقة الدعم، أو السلع الحرة التى تصرف للمواطنين على فارق نقاط الخبز.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى شدد على توفير السلع التى تصرف على بطاقة الدعم بجودة عالية حتى تنال رضا المواطنين، موضحا أن نسب صرف السكر يوميا طبقا لاحتياجات منافذ الصرف تصل إلى 4000 طن، الزيت 3000 طن، والأرز والمكرونة 1000 طن/يومى لكل صنف.

وأكد أن الزيت يصرف على بطاقة الدعم بسعر 17 جنيها للكيلو، رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً، مشيرا إلى أن منافذ التوزيع تخضع لرقابة تموينية كبيرة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة وأن الدولة تدعم المنظومة التموينية على بطاقة الدعم بــ 36 مليار جنيه سنويا، بمتوسط شهرى يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.