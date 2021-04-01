الأرصاد تتوقع حالة الطقس : لطيف نهارا بارد ليلا وعظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على كافة الأنحاء.





وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 50 % تقريبا )، مع فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا )، ونشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدل إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 18 13 وادى النطرون 20 12 طنطا 20 11 شبين الكوم 21 12 دمنهور 19 12 بلطيم 19 13 مطروح 18 13 السلوم 17 08 سيوة 20 08 بورسعيد 22 14 دمياط 20 14 الزقازيق 21 12 المنصورة 21 11 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 11 العريش 21 13 رفح 20 13 رأس سدر 22 11 نخل 20 06 نويبع 23 16 طابا 21 14 كاترين 17 04 الطور 22 14 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 25 14 مرسى علم 24 15 الفيوم 21 10 بنى سويف 21 10 المنيا 22 11 أسيوط 23 10 سوهاج 24 11 قنا 25 12 الأقصر 27 13 أسوان 28 14 إدفو 28 13 أبوسمبل 28 13 الوادى الجديد 26 12 الشلاتين 28 16 أبو رماد 27 17 حلايب 26 18 رأس حدربة 26 18

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